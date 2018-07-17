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«Хватит мучить людей»
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«Хватит мучить людей» 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Леонид Агутин на протяжении пяти сезонов «Голоса» является бессменным наставником молодых исполнителей. В канун своего юбилея он признался, что каждый раз задумывается о том, чтобы уйти с данного проекта.
По мнению Леонида Агутина, любое шоу приедается зрителям и его участникам. Длиться бесконечно оно не может. Именно по этой причине мысли о том, чтобы уйти из «Голоса», стали приходить к нему уже после второго сезона.
Каждый раз он думал, что пора организаторам и участникам перестать мучить зрителя и освободить дорогу для новых, интересных передач. Очередной звонок продюсеров отрезвлял от этих мыслей. У Агутина появлялась эйфория от собственной востребованности и возможности помочь действительно талантливым ребятам.
Успех шоу, по мнению Леонида состоит именно в атмосфере. «Думаю, через экран передается, что нас самих это увлекает».
Именно судейство на «Голосе» натолкнуло Агутина на мысль открыть свой собственный продюсерский центр. Артист понял, что у него получается наставлять молодых и неопытных.
Пока о серьезных успехах говорить рано. В разработке у артиста находится сразу семь проектов. Леонид сам себе дает два года на то, чтобы оценить результат проделанной работы и понять, стоит ли идти по этой стезе дальше.
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