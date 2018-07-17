Немного о Санта-Барбаре

У абсолютного большинства русских людей словосочетание «Санта-Барбара» ассоциируется с длиннющим сериалом, который шёл по телевизору в 1980-90х годах. Когда слышишь эти слова, в голове начинает наигрывать мелодия из заставки, сразу вспоминаешь Сиси Кэпвелла и прочих «жителей» этого города. Так было и у меня вплоть до этого лета.

В самом начале июня я съездила в город Санта-Барбара. Находится он в Американском штате Калифорния, на берегу Тихого океана. В этой статье мне хочется поделиться своими впечатлениями от этой поездки.

Санта-Барбара — очень зелёный город. Конечно, на свете много куда более заросших мест. Но мы говорим о Калифорнии, жарком штате, в котором основная растительность — пальмы. Так вот Санта-Барбара буквально утопает в зелени. Здесь растёт множество южных деревьев, которые окутывают зеленью фасады зданий. Благодаря этому в городе создаётся тень, которая так необходима во время прогулок в летние дни.

Помимо деревьев в городе очень много цветов. Причём диковинные сорта не ютятся на клумбах, а рассыпаны по траве, как сорняки. Благодаря всей этой растительности жара в Санта-Барбаре ощущается меньше, чем в других местах Калифорнии.

Помните заставку сериала, где показывалась аркада, из которой потом начинали выплывать фотографии? Думаю, эта тема была выбрана не случайно. В Санта-Барбаре действительно повсюду очень много аркообразных архитектурных элементов.

Именно этот город обладает такой характерной особенностью, в других местах Калифорнии я подобного не встречала. Эта черта делает Санта-Барбару самобытной и непохожей на другие города.

США — страна относительно новая, большинство сооружений которой относится уже к ХХ веку. Америка, на мой абсолютно субъективный взгляд, не может похвастаться диковинным зодчеством, какими-то архитектурными изысками (по крайней мере, если брать тот регион, в котором была я). Архитектурные прогулки в Калифорнии не вызывают такого изумления и восторга, как в городах России и Европы, где то и дело открываешь рот от изумления, засматриваясь на причудливые церкви, дворцы, жилые дома прошлых веков. На юге США красивая природа, волшебный океан, милые аккуратные современные домики, но нет блистательного зодчества. Так вот Санта-Барбара — редкий случай калифорнийского города, у которого есть своё, если позволите сказать, архитектурное лицо.

Санта-Барбара — в общем-то обычный жилой городок, в котором живут достаточно зажиточные люди. Основное туристическое место здесь — State Street — центральная улица города. Вдоль неё кипит жизнь, гуляет много людей, выступают уличные артисты. Здесь расположилось огромное количество кафешек и сувенирных магазинов.

Стоит свернуть с главной улицы — начинаются тихие, практически безлюдные жилые райончики с одноэтажными домиками.

Как таковых достопримечательностей в городе не так много (как, в общем-то, в превалирующем большинстве других мест южной Калифорнии). Это церковь Олд Мишн (Old Mission), построенная в конце XVIII (аркада которой, кстати, и стала героиней заставки сериала «Санта-Барбара»), Резиденция Хосе де ла Гьера (Casa de la Guerra), Здание суда (Santa-Barbara County Courthouse) и несколько других.

Сюда приезжают не за тем, чтобы глазеть на постройки или ходить по музеям. По мнению калифорнийцев, основной достопримечательностью города является местное вино.

Вообще в США считается, что самое лучшее вино производитеся в Калифорнии. А Санта-Барбарское вино, в свою очередь, считается у американцев лучшим калифорнийским напитком. Об этом я объективно судить вообще не берусь, поскольку вино не очень люблю и почти не пью, и уж тем более не являюсь каким-то тонким ценителем данного напитка. Но несколько моих знакомых говорили, что калифорнийское вино в сравнении, например, с французским или грузинским, проигрывает очень сильно. А Санта-Барборское всё-таки как-то можно пить.

В Санта-Барбаре я, если честно, ожидала увидеть сувениры или ещё какие-то намёки на одноимённый городу сериал. Но нет! Здесь как будто о нём забыли напрочь. Признаюсь, поначалу я была этим немного обескуражена. Но это вполне понятно. Санта-Барбара — обычный город, в котором живут и работают люди и в который стекаются туристы из-за близости океана. Благодаря моему путешествию в этот приятный и уютный городок, словосочетание Санта-Барбара перестало ассоциироваться у меня телесериалом. Теперь для меня Санта-Барбара — это красивые домики с оранжевато-красными черепичными крышами, деревья с причудливыми стволами, покрытые густой листвой, океан, над которым парят чайки и пеликаны.