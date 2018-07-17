С идеальным прессом и красавцем-супругом: Пелагея приковала к себе всеобщее внимание на юбилее Агутина

От последней пары невозможно было отвести взгляд — Пелагея хвасталась идеальным прессом, который подчеркнула, надев короткий топ и облегающую юбку. А ее муж, хоккеист Иван Телегин, также выглядел очень презентабельно и весь вечер не отходил от возлюбленной.

Знаменитости до поздней ночи веселились, поздравляли музыканта и делали фотографии. Кстати, в честь своего юбилея Леонид поделился сокровенными переживаниями с поклонниками: «Мыслей тьма и идей. Они толпятся в моей голове и умоляют меня беречь себя, свое здоровье и жить долго, ибо все они мечтают увидеть свет. Ну и еще, конечно, переживаю за своих дорогих и любимых — близких и родных, потому что они ко мне привыкли и на меня рассчитывают, как я понимаю».

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anton Gyngazov, Victor Dmitriev, Alexander Kulebyakin / Global Look Press, Instagram