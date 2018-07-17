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С идеальным прессом и красавцем-супругом: Пелагея приковала к себе всеобщее внимание на юбилее Агутина
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С идеальным прессом и красавцем-супругом: Пелагея приковала к себе всеобщее внимание на юбилее Агутина 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
31-летняя Пелагея и ее муж Иван Телегин были приглашены на вечеринку в честь дня рождения певца Леонида Агутина.
Несмотря на то, что 50-летний юбилей Леонида Агутина пришелся на понедельник, именниник не стал ждать выходных и отметил день рождения сразу, пригласив множество звездных друзей. Большинство откликнулись сразу — на роскошной вечеринке в одном из московских ресторанов были замечены Татьяна Навка, Вадим Верник, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Александр Ревва, а также певица Пелагея с супругом.
От последней пары невозможно было отвести взгляд — Пелагея хвасталась идеальным прессом, который подчеркнула, надев короткий топ и облегающую юбку. А ее муж, хоккеист Иван Телегин, также выглядел очень презентабельно и весь вечер не отходил от возлюбленной.
Знаменитости до поздней ночи веселились, поздравляли музыканта и делали фотографии. Кстати, в честь своего юбилея Леонид поделился сокровенными переживаниями с поклонниками: «Мыслей тьма и идей. Они толпятся в моей голове и умоляют меня беречь себя, свое здоровье и жить долго, ибо все они мечтают увидеть свет. Ну и еще, конечно, переживаю за своих дорогих и любимых — близких и родных, потому что они ко мне привыкли и на меня рассчитывают, как я понимаю».
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anton Gyngazov, Victor Dmitriev, Alexander Kulebyakin / Global Look Press, Instagram
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