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Первый магазин необычных вещей «Гоголь‑Моголь» откроется в Москве 20 июля
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Первый магазин необычных вещей «Гоголь‑Моголь» откроется в Москве 20 июля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сеть книжных магазинов «Читай-город» начинает новый проект, в рамках которого 20 июля в Москве откроется первый магазин необычных вещей «Гоголь-Моголь», говорится в сообщении пресс-службы сети.
«Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» запускает новый проект — магазины необычных вещей «Гоголь-Моголь». Первый магазин «Гоголь-Моголь» откроется 20 июля в ТРЦ «Ривьера» по адресу: улица Автозаводская, дом 18. Ждем вас на открытии! 20 июля будем веселиться, пить освежающие коктейли, танцевать под лучшие музыкальные DJ-миксы этого лета и делать миллионы селфи в креативной фотозоне. Конечно, всех ждут подарки. У нас же день рождения!» — отмечается в сообщении.
В магазине можно будет купить стильные штучки, оригинальные канцтовары и товары для творчества, уютные предметы для дома торговой марки «Гоголь-Моголь».
«Гоголь-Моголь» — это магазины, в которых к покупкам вам предложат мешок хорошего настроения. Центры притяжения для оптимистов, творцов и фантазеров. Это место, в котором сложно оставаться серьезным, думать о проблемах и удержаться от покупки блокнотов, разноцветных ручек, мягких подушек, смешных кофейных стаканов, необычных книжных закладок», — добавляется в сообщении.
Как отметил генеральный директор сети «Читай-город» Михаил Иванцов, «Гоголь-Моголь» — это «место силы» для креативных и веселых людей с хорошим вкусом.
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