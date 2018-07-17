Ксения Собчак прокомментировала новость о своей беременности 

Слухи о том, что Ксения Собчак (36) беременна во второй раз, появились еще в марте. Тогда во время предвыборных дебатов кандидат в президенты расплакалась в прямом эфире, и многие свалили это на ее интересное положение. Тогда в Telegram-канале «Медиасрачи 2.0» появилось сообщение «Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто: Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется столь эмоциональная реакция».
Сама Собчак новость никак не комментировала, однако некоторым ее «беременность» до сих пор не дает покоя. В Stories журналист поделилась видео, на котором читает газету в самолете, а точнее новость о своем положении. «Свежая пресса. Как интересно, узнать о себе что-нибудь новенькое. Сколько всего интересного, конечно. »«Ксения похорошела, светится, видимо, так на нее влияет интересное положение, — сказал продюсер Леонид Дзюник». Wtf is it?», — заявила Ксения, прочитав статью.
Публикация от @ollg234
17 Июл 2018 в 4:05 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kseniya-sobchak-prokommentirovala-novost-o-svoej-beremennosti/