Дана Борисова показала бюджетную версию подтяжки лица специально для женщин 40+

@danaborisova_officialДана Борисова показала бюджетную версию подтяжки лица специально для женщин 40+Дана Борисова, за личной и семейной драмой которой недавно наблюдала вся страна, честна со своими фолловерами. Телеведущая рассказывает им, как ведет трезвый и здоровый образ жизни, благодаря чему получила возможность видеться с дочерью. Она помирилась с бывшим мужем, и теперь они поочередно воспитывают Полину. Несмотря на изматывающие разбирательства, телеведущая не забывает заботиться о совей внешности. Борисова не скрывает, что не раз делала «уколы красоты» и считает, что они необходимы женщинам после тридцати лет.

На этот раз Дана Борисова обратилась к косметологу, чтобы сделать безоперационную подтяжку лица. Дане предложили щадящий нитевой лифтинг, который стоит дешевле (в данном случае порядка 38000 рублей) и не требует скальпеля. На видео можно увидеть, как телеведущей вводят под кожу специальную нить, которая сформирует необходимый каркас. Последний и будет препятствовать провисанию тканей. Многие фолловеры справедливо посчитали, что процедура очень болезненная. Но Дана Борисова не раз говорила, что она готова терпеть боль ради сохранения молодости и красоты.

А тем временем Анастасия Костенко похвасталась плоским животом спустя 6 дней после родов.

Публикация от КЛИНИКА АМОРИА (@clinica_amoria) 21 Июн 2018 в 5:22 PDT