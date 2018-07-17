Рисуем страх и бъём подушку. Врачи о том, как избавиться от стресса

Утром отключили воду, в офисе накричал начальник, на обеде поссорились с коллегой, заболел ребёнок, пробка по пути домой, а вечером ещё и домашние хлопоты… Знакомо? Эксперты подсказали «АиФ-Юг» несколько весьма универсальных рецептов, которые наверняка помогут уберечь свои нервы даже в самых неприятных ситуациях и сложных жизненных периодах.

Ведро на голове

«Нам часто сложно выкроить хоть одну свободную минутку на себя в каждодневной суете, — рассказывает семейный психолог Елизавета Унжакова. — День расписан по секундам, и каждая потраченная зря минутка вызывает негатив и приводит к стрессу. К примеру, стоя в пробке, мы думаем, сколько времени могли бы уже работать.

Такие мысли крайне губительны, вызывают эмоциональное истощение. Потому если уж приходится ждать чего-то, постарайтесь извлечь из этого максимум пользы: обдумайте то, на что у вас раньше не хватало времени.

Отдельный пункт, на который мы тратим очень много времени, — это конфликты и перебранки. Согласитесь, нас так и норовят втянуть в бессмысленные споры. Мы злимся, теряем энергию. Для того чтобы этого не случилось, нужно учиться блокировать все негативные эмоции. К примеру, если вас начинают втягивать в конфликт, просто улыбнитесь и отойдите в сторону. Попробуйте представить себя эдаким мудрецом, который выше всей этой суеты.

Если кто-то разозлил вас, закройте глаза и медленно дышите, считая каждый вдох.

Кроме того, поможет и визуализация морского берега с прозрачной чистой водой, шелестящего леса, чего угодно, что вас успокаивает. В случае, если вам приходится выслушивать упрёки в свой адрес (конечно, незаслуженные), представьте, что у спикера на голове ведро или кастрюля. Правда, в этом случае главное — не засмеяться, особенно, если кричит на вас начальник».

Нарисуйте свои страхи

Всем нам известны способы ухода от нервных переживаний. Но на деле применяем мы их в 15 процентах случаев. Психолог Николай Ивлев подготовил для наших читателей подборку простых упражнений, которые помогут в стрессовых ситуациях. Надеемся, каждый найдёт что-то наиболее для себя приемлемое.

Письмо без адресата. Снять накопившийся стресс помогает письмо: напишите всё, что с вами произошло, что беспокоит на бумаге, и вам станет легче. Совсем необязательно вести дневник долгое время — вполне достаточно потратить на это 20 минут ежедневно в течение 3 дней. Даже единоразовая акция должна помочь. Можно писать письмо кому угодно: себе маленькому, Богу, несуществующему другу. Страх на рисунке. Найдите полчаса и набросайте список ваших страхов. Пишите первое, что приходит в голову. Перечислите тридцать страхов. Запишите, о чем вы тревожитесь, что наводит на вас ужас. Возьмите карандаш и рядом с самыми пугающими чувствами и мыслями сделайте небольшие рисунки. Изобразите каждый сильный страх графически. Таким образом вы посмотрите им в глаза. А это верный путь к избавлению. Дыхание для успокоения разума. Дышать нужно животом: делаете глубокий вдох и ощущаете, как он надувается; продолжительный выдох — и живот прилипает к позвоночнику. Не спешите, следите за ритмом и частотой, не давайте себе дышать часто. Старайтесь не делать пауз между вдохом и выдохом. Через несколько минут займите себя каким-то другим делом, требующим концентрации. Крушить всё вокруг. Крик всегда помогает. Можно бить подушку, посуду, разбрасывать вещи… Таким способом можно снять стресс при помощи неодушевлённых предметов, вместо того, чтобы выплёскивать его на окружающих. Путешествие в никуда. Возьмите выходной. Придите утром на вокзал и отправляйтесь за город. В Краснодаре это сделать просто: хоть в лес, хоть на море. Попав на природу, долго гуляйте, наслаждайтесь видами, съешьте вредный гамбургер, устаньте физически и возвращайтесь домой. В голове появиться много свежих мыслей и идей, а проблемы найдут решение.

«В любом случае, помните! Каждый человек запрограммирован на то, чтобы быть счастливым. А нашей задачей является не потерять этот дар, практиковать релаксацию как можно чаще. И тогда душа действительно будет находиться в состоянии гармонии, а все, казалось бы, неизбежные стрессовые ситуации будут нипочём», — говорит Николай Ивлев.