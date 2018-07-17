Мария Бланк: главные секреты матери Ленина

В советскую эпоху имя Марии Александровны Ульяновой произносилось с благоговением — ведь это была мать самого Ленина, женщина, воспитавшая вождя пролетариата! Но пришли иные времена, и в прессе стал появляться компромат на многих коммунистических кумиров. Не пощадили и Ульянову.

Мать революционеров

Мария Александровна Ульянова в девичестве носила фамилию Бланк. Она появилась на свет 6 марта 1835 года в семье врача-физиотерапевта, надворного советника Александра Дмитриевича Бланка. Детство и юность Маша провела в деревне Кокушкино Казанской губернии. В 1861 году она гостила в Пензе у сестры и познакомилась с другом ее мужа — преподавателем математики Пензенского дворянского института Ильей Николаевичем Ульяновым . Ей на тот момент исполнилось 26 лет, Ульянову — 30. Два года спустя они поженились. Позднее семья перебралась в Симбирск, где Илья Николаевич служил инспектором, а затем директором уездных училищ. Он умер в 1886 году, оставив жену с шестью детьми. Вскоре на семью обрушился еще один жестокий удар. Старший сын Александр, студент физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, примкнул к народовольцам и был обвинен как участник заговора, готовившего покушение на царя. Молодого человека приговорили к повешению. Мария Александровна поддержала выбор своих оставшихся в живых детей — все они, как и Александр, стали революционерами. Правда, до самой революции она так и не дожила — скончалась 25 июля 1916 года.

Дочь еврея?

Тщательно скрывавшимся фактом биографии вождя стали его еврейские корни. Уже в постсоветские времена всплыли архивные документы о том, что дед Ленина с материнской стороны был евреем, крещеным в православие. При рождении звали его Израилем Мойшевичем. Его сыновня Абель и Израиль в крещении получили имена Дмитрия и Александра. Последний и стал отцом Марии Бланк. [С-BLOCK] В середине 1920-х годов исследователь Юлиан Оксман, изучая родословную вождя, нашел в архивах Ленинской библиотеки прошение одной из еврейских общин Минской губернии начала XIX века об освобождении от подати некоего мальчика по фамилии Бланк, так как тот является «незаконным сыном крупного минского чиновника». Некоторые сотрудники Ленинградского областного архива и архива в Житомире были уволены в 1965 году после обнаружения ряда документов, касающихся происхождения Александра Дмитриевича Бланка. Копии бумаг были изъяты и у писательницы Мариэтты Шагинян, которая успела побывать в Житомирском архиве, работая над своей «Ленинианой». Впервые эти документы были опубликованы в Нью-Йорке в 1991 году.

Сын против отца?

Самой распространенной «мифологической» версией, связанной с именем Марии Александровны, стал приписываемый ей роман с самим российским императором Александром III. История была такая. Мол, в молодости Мария Бланк служила фрейлиной при императорском дворе. На миловидную девушку обратил внимание великий князь Александр Александрович, и она ответила взаимностью. От этой любовной связи родился старший сын Марии, которому дали имя Александр в честь отца. Когда сын Александр вырос, Мария раскрыла ему тайну его происхождения, и он так сильно обиделся на родного отца за то, что тот не признал его, что решил убить царя! Между тем, с 1712 года в России велись списки всех фрейлин императорского двора, и никакая Мария Бланк в них не значится. Да и как могла стать придворной фрейлиной дочь врача, который был хоть и обеспеченным человеком, но не имел дворянского происхождения? Да еще и еврея?