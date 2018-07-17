Маша Арзамасова: принцы для тех, кто умеет работать над собой

Журналист Маша Арзамасова, которая ведет один из самых заметных секс-блогов в сети «Маша, давай!», часто публикует посты откровенного содержания. Женщина рассказывает, как добиться успеха в сексуальной жизни и построить гармоничный союз с партнером. На днях она решила порассуждать на тему любовных отношений и объяснить, почему женщины терпят неуважение к себе.

Когда чувства зашкаливают, сложно объективно оценивать качества возлюбленного. Но когда градус эмоций идет на спад, женщины начинают более трезво относиться к потенциальному мужу. Одни видят недостатки избранника и оставляют его в поиске «лучшего варианта», другие все равно продолжают терпеть неуважение, измены и даже побои. Почему так происходит, решила рассказать секс-блогер Маша Арзамасова. Женщина рассказала, что ее знакомая тщетно пыталась построить отношения с парнем, который явно не отличался высокими моральными принципами. Та думала недолго повстречаться с ним, пока на «горизонте» не появится кто-то получше. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, потому связь затянулась — девушка потеряла родителей и испытала настоящий страх одиночества: «Через три года она подумала, что альтернатив нет, возраст большой, пора рожать детей. Поженились, родили. А еще через пару лет она взвыла. Поддержки от него никакой, ребенка одна тащит, каждый день скандалы, счастья нет, хоть удавись. Пошла к психологу. Еще год она решалась на развод. А потом одним днем выкинула мужа со всеми вещами из своей квартиры. Через месяц познакомилась с шикарным мужчиной — думала, что такие только в сказках бывают — ни ребенок его не смутил, ни развод. И жизнь резко перевернулась с минуса на плюс».

Арзамасова при встрече не узнала приятельницу — та похорошела, помолодела и перестала жаловаться на жизнь. Она призналась в нежелании остаться в одиночестве, именно потому семь лет провела с недостойным человеком. Машу пугает, что многие женщины продолжают «тянуть лямку», боясь посмотреть страху в глаза и остаются с теми, кто явно не заслуживает их внимания: «А принцы — они для тех, кто со страхами справился и умеет работать над собой. Но, сколько живу, понимаю, что последнее действительно из разряда сказки».

Подписчицы оценивают новый пост знаменитости: «Вот правду же написала, только где их нормальных брать-то, на всех мужиков не хватает…» «Спасибо, что рассказала, как встретить принца! Возьмем советы на вооружение». «Женщины у нас цепляются за абы что, так как мужчин достойных мало». «Да, я вот 10 лет провела с мужем, развелась — как на свет родилась заново». «Моя история. Первый брак вспоминаю с ужасом, второй удачный, мир и гармония». «Все правильно написали, сколько примеров, когда умницы-красавицы с такими непотребными мужчинами живут, что аж страшно».

Читатели считают, что Маша Арзамасова дает ценные советы касаемо личной жизни. Она подчеркивает, что не всегда причина неудачных отношений скрывается в мужчинах, ведь их выбирают женщины, которые порой закрывают глаза на вопиющие факты. Она призывает не равнять всех представителей сильного пола под «одну гребенку», а обратить внимание на собственное поведение.