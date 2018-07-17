Ещё
Не понимает, что его предали: в Ярославской области хозяин привязал пса к дереву в лесу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Как выглядит сын Сергея Шнурова

Не понимает, что его предали: в Ярославской области хозяин привязал пса к дереву в лесу 

76.ru 44 минуты назад
Фото: 76.ru
Собака ждёт хозяина
Чем заслужил такое бедный пёс? Несчастную собаку привязали к дереву и бросили в лесу. Бедное животное случайно увидели две женщины, которые шли по дороге из пансионата в Туношне. Они попытались отвязать пса, но он не подпускал их к себе. Женщины сообщили о случившемся волонтёрам. Те приехали на место и также пытались отвязать собаку, но безуспешно.
Пёс сидел три дня без воды и еды. По нему было видно, что он ухоженный и домашний, но уже старенький. Волонтёры предположили, что жестокий хозяин таким образом решил избавиться от ненужного животного. Чтобы спасти собаке жизнь, волонтёрам пришлось делать ему кол транквилизатором. Пёс уснул, и его отвязали.
— Но он не стал уходить, так и сидит там, ждёт хозяина. Хотелось бы обратиться к этому человеку, призвать его к совести. Пусть хотя бы сдаст пса в приют, ведь он сидит там и не понимает, что его предали, — говорит волонтёр Анастасия Колшагина.
Собака сидит в лесу на Костромской трассе, на повороте к пансионату. Недалеко находится заправка.
76.ru: последние новости
Готовы заплатить 15 тысяч: в Ярославле ищут пропавшую собаку редкой породы Сменил 10 адресов, чтобы не платить алименты: многодетный отец задолжал детям миллион рублей В мэрии прокомментировали увольнение главы центральных районов Ярославля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Квитко надела полностью прозрачные брюки33
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»15
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам3
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото80
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
00:09
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»
Звёзды
10:25
Скрытые таланты знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение