ТАСС составил полную карту скитаний Романовых после революции

ТАСС создал специальный проект «Романовы. Конец света», в котором прослеживаются маршруты всех 62 представителей Российского Императорского Дома, заставших революционный 1917 год.

Спецпроект состоит из трех частей: «Древо», «Годы жизни» и «Карта», позволяющих проследить пути представителей династии Романовых как в пространстве, так и во времени. Раздел «Древо» представляет всех живших на момент революции носителей императорской фамилии, а «Годы жизни» и «Карта» иллюстрируют масштаб скитаний семьи в трех поколениях: от тех, кто встретил в эмиграции старость, до тех, кто вообще не помнил императорскую Россию, так как покинул ее в несознательном возрасте.

Кроме того, про каждого члена Императорского Дома в спецпроекте есть краткая неформальная справка: случаи из жизни, забавные факты, прозвища. Это дает другой ракурс — Романовы предстают не просто обобщенной «элитой», а группой ярких индивидуальностей: с противоречивыми взглядами и своеобразными увлечениями.