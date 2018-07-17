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ТАСС составил полную карту скитаний Романовых после революции
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ТАСС составил полную карту скитаний Романовых после революции 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС создал специальный проект «Романовы. Конец света», в котором прослеживаются маршруты всех 62 представителей Российского Императорского Дома, заставших революционный 1917 год.
Спецпроект состоит из трех частей: «Древо», «Годы жизни» и «Карта», позволяющих проследить пути представителей династии Романовых как в пространстве, так и во времени. Раздел «Древо» представляет всех живших на момент революции носителей императорской фамилии, а «Годы жизни» и «Карта» иллюстрируют масштаб скитаний семьи в трех поколениях: от тех, кто встретил в эмиграции старость, до тех, кто вообще не помнил императорскую Россию, так как покинул ее в несознательном возрасте.
Кроме того, про каждого члена Императорского Дома в спецпроекте есть краткая неформальная справка: случаи из жизни, забавные факты, прозвища. Это дает другой ракурс — Романовы предстают не просто обобщенной «элитой», а группой ярких индивидуальностей: с противоречивыми взглядами и своеобразными увлечениями.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге большевиками были расстреляны бывший император Николай II и его семья. На следующую ночь еще пятеро представителей династии Романовых были сброшены в шахту под Алапаевском. Младший брат Николая II Михаил был убит в Перми месяцем ранее. В январе 1919 года в Петропавловской крепости расстреляли еще четырех великих князей. Остальные 45 представителей династии спаслись за границей, но прежде чем обрести покой, многим из них пришлось долго скитаться.
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