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В Башкирии без вести пропала 28-летняя Наталья Гарипова
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В Башкирии без вести пропала 28-летняя Наталья Гарипова 

ГОРОБЗОР.РУ 33 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Жительница Сибая 14 июля вышла из дома и пропала. 28-летнюю Наталья Гарипова на попутках хотела доехать до деревни Уральск, сообщают родные девушки.
Голосующую на дороге Наталью видели ее знакомые. Дома у нее осталось двое маленьких детей. Женщина в день пропажи была одета в белую футболку, красные шорты и розовые босоножки (как на фото), с собой были джинсы и черная сумка.
Всем, кто обладает какой-либо информацией просьба сообщить по указанному номеру: 8-962-529-76-54 (муж Эдуард), либо по номеру 102.
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