Дарья Пынзарь решила отдать сына в первый класс в Турции

Звезда уверена, что мальчик сможет получить там прекрасное образование.

Звезда Дома-2 и телеведущая Дарья Пынзарь призналась журналистам, что ее сын начнет знакомиться со школой не в России. В первый класс мальчик пойдет в Турции. Правда, учиться Артем будет все же в русской школе. А вот как надолго мальчик задержится там — его мама пока не знает.

Поведем в первый класс тут, но в русскую школу. Единственное, что все книги приходится везти из России. Сергей как раз должен купить их в Москве и привезти, так как приобретать русские учебники тут достаточно дорого. Но тем не менее местное образование хорошее. Сейчас уже Артем сам свободно пишет, потому как его этому научили в садике. Ну а дальше вся группа из садика переходит в школу. Садик и школа находятся близко. Учительница забирает его и отводит на занятия, ставит ему правильное положение руки, учит английскому языку. Тема уже разговаривает, мне кажется, лучше, чем я… Не буду загадывать, но первый класс мы точно хотим окончить в Турции,

— уверенно сообщила звезда.

Судя по всему, Артему в Турции нравится и он вряд ли будет против выбора родителей.

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86)

10 Июл 2018 в 12:01 PDT Как уже писал «Летидор», уже около полугода Дарья Пынзарь вместе с мужем и семьей живет в Турции, периодически приезжая по работе в Россию. «Почему именно Алания? Потому что тут невероятно красиво, это южная часть Турции и тут тепло круглый год. Городок небольшой и расположен на побережье. С одной стороны море. С другой горы и реки. Похожего места я не видела. Сказать, что красиво, — это ничего не сказать, тут невероятно. Местные люди все на позитиве и почти все говорят по-русски, поэтому языкового барьера не чувствуется. Да и русских очень много, много молодых русских мамочек с детками, поэтому без компании остаться нет варианта…», — рассказывала телеведущая в своем блоге.

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86)

11 Июн 2018 в 1:20 PDT Напомним, Дарья Пынзарь замужем за экс-участником Дома-2 Сергеем Пынзарем с 5 мая 2010 года, а 23 июля 2011 года в их семье родился сын Артем. В прошлом году Дарья Пынзарь стала мамой во второй раз — 15 мая 2016 года она родила сына Давида. Звезда часто делится моментами из жизни своей семьи в социальных сетях. К слову, не так давно специально для «Летидора» Дарья Пынзарь рассказала, как худела после родов.

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86)

30 Май 2018 в 8:02 PDT Фото:Instagram/daryapinzar86_