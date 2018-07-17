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Харассмент: что подразумевается под этим
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Харассмент: что подразумевается под этим 

Умная 36 минут назад
Фото: Умная
Харассмент — причиняющее неудобство или вред поведение, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица. Такое поведение может заключаться в прямых или косвенных словесных оскорблениях или угрозах, недоброжелательных замечаниях, грубых шутках или инсинуациях, нежелательных письмах или звонках, показе оскорбительных или унизительных фотографий, запугивании, похотливых жестах, ненужных прикосновениях, похлопываниях, поцелуях, щипках, ударах, физическом нападении или в других подобных действиях.
Надо заметить, что под термином «харассмент» понимается не только сексуальное домогательство, но и любое другое домогательство, в отличие от широко распространенного (ошибочного) мнения. Во многих странах закон ограничивает возможность такого давления, юридические трактовки таких действий различаются в разных культурах.
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