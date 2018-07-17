Главные ворота парка Монрепо готовятся к реставрации

Музейная касса уже переехала на парковку, а на воротах скоро возведут леса.

Как сообщает пресс-служба парка, главные усадебные ворота были установлены в Монрепо в 30-х годах 19 века. Автор проекта неизвестен. В 1950-х годах исторические ворота Монрепо были утрачены, но вновь восстановлены по проекту выборгского архитектора Виктора Дмитриева в 1982 году.

При работе над нынешним проектом реставрации парка было выполнено обследование, которое показало, что доступный для обследования фундамент ворот находится в удовлетворительном состоянии, а вот на деревянной обшивке и доступной части деревянных конструкций, выявлено значительное заражение грибом и плесенью.

Таким образом, реставраторы планируют демонтировать деревянную обшивку, затем провести дополнительное обследование фундамента и деревянных конструкций для последующей переборки и, в случае необходимости, замены поврежденных элементов на новые. Металлические детали также ждет демонтаж и реставрация в условиях мастерской. Утраченные элементы будут восстановлены по образцу существующих деталей.

Но самое главное, на воротах вновь появится герб баронов Николаи, который восстановят на основании иконографических материалов, полученных из архивов Финляндии.

Удивит посетителей и то, что после реставрации ворота будут покрашены, что в сочетании с восстановленным декором придаст им торжественный и парадный вид.