Бэтмен навсегда: уфимка выхаживает детеныша летучей мыши

Зверек настолько мал, что еще не открыл глазки

Удивительный домашний питомец появился у уфимки Рузили загировой: на днях в окошко ее квартиры залетела крошечная летучая мышь.

— Мы живем на бульваре Славы. Жара, окна открыты — вот такое новорожденное чудо упало к нам в окно посреди ночи, теперь выхаживаем, — рассказала девушка.

Пока зверушка настолько мала, что даже не открыла глаза и может питаться только молочком — девушка капает корм на ладонь, а мышка слизывает.

Чтобы питомца не обижала кошка, ему в шкафу устроили гнездо — старшая дочка Рузили собрала из лего перекладину, на ней мышка и устроилась вверх тормашками.

Рузиля навела справки и выяснила, что зверек — насекомоядный.

— Поручила старшей дочери собирать мотыльков и гусениц, но только обязательно живых, чтобы научилась охотиться, — переживает за мышь Рузиля.

Уфимка надеется, что скоро зверек окрепнет, и тогда можно будет без опаски для его жизни выпустить на волю. Скорее всего, это будет скоро — за пять дней мышка здорово выросла, и даже начала кусаться.

Как рассказал зоолог Башкирского государственного университета Винер Хабибуллин, долго держать дома дикое животное не стоит.

— Бывает, что по неопытности молодые животные попадают к людям, особенно в высоких отдельно стоящих зданиях, — говорит Винер Хабибуллин. — Лучше не приучать мышь к рукам — как окрепнет, под вечер вынести на улицу, высадить на ветку дерева и оставить.