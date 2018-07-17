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Бэтмен навсегда: уфимка выхаживает детеныша летучей мыши
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Бэтмен навсегда: уфимка выхаживает детеныша летучей мыши 

ufa1.ru 36 минут назад
Фото: ufa1.ru
Зверек настолько мал, что еще не открыл глазки
Удивительный домашний питомец появился у уфимки Рузили загировой: на днях в окошко ее квартиры залетела крошечная летучая мышь.
— Мы живем на бульваре Славы. Жара, окна открыты — вот такое новорожденное чудо упало к нам в окно посреди ночи, теперь выхаживаем, — рассказала девушка.
Пока зверушка настолько мала, что даже не открыла глаза и может питаться только молочком — девушка капает корм на ладонь, а мышка слизывает.
Чтобы питомца не обижала кошка, ему в шкафу устроили гнездо — старшая дочка Рузили собрала из лего перекладину, на ней мышка и устроилась вверх тормашками.
Рузиля навела справки и выяснила, что зверек — насекомоядный.
— Поручила старшей дочери собирать мотыльков и гусениц, но только обязательно живых, чтобы научилась охотиться, — переживает за мышь Рузиля.
Уфимка надеется, что скоро зверек окрепнет, и тогда можно будет без опаски для его жизни выпустить на волю. Скорее всего, это будет скоро — за пять дней мышка здорово выросла, и даже начала кусаться.
Как рассказал зоолог Башкирского государственного университета Винер Хабибуллин, долго держать дома дикое животное не стоит.
— Бывает, что по неопытности молодые животные попадают к людям, особенно в высоких отдельно стоящих зданиях, — говорит Винер Хабибуллин. — Лучше не приучать мышь к рукам — как окрепнет, под вечер вынести на улицу, высадить на ветку дерева и оставить.
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