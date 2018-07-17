Как понять, есть ли у тебя лишний вес

Избыток веса не всегда так очевиден, особенно, когда ты только начала поправляться. Понимание своей нормальной массы у многих происходит только после череды похудений и возвращения прежних килограммов. Чтобы знать, что с твоей фигурой все в порядке, нужно не только правильно питаться, но и правильно взвешиваться. Расскажу, как умные весы Picooc помогут тебе всегда держать свой вес и здоровье под контролем.

Учитывай разные факторы

Обычные весы показывают лишь то, сколько ты весишь. Эта информация ничего не дает для понимания своего организма. Чтобы определить оптимальную для себя массу тела, нужно учитывать множество разных показателей. Умные весы дадут детальное описание твоего физического состояния. Чтобы управлять ими, нужно установить приложение на смартфон и синхронизировать с весами. При регистрации в приложении ты указываешь пол, рост, дату рождения и расовую принадлежность. Не удивляйся последнему параметру, ведь у каждой расы свои особенности фигуры. Взвешивание займет всего несколько секунд. За это время весы подготовят полный анализ твоего тела, который включает 12 метрик:

вес тела;

индекс массы тела;

общий процент содержания жировых тканей;

индекс висцерального (внутреннего) жира;

содержание белка;

базальный метаболизм (минимальное количество необходимых калорий, которое сжигает организм в состоянии покоя);

общая мышечная масса;

масса скелетных мышц;

костная масса;

процент содержания воды;

тип телосложения;

биологический возраст.

Ни одна модель умных весов не дает такое большое количество параметров, как Picooc. У этих весов высокоточные датчики, поэтому они не ошибаются. Узнать подробнее об умных весах Picooc

Следи за изменениями

Google. Для понимания своей нормальной массы тела одного взвешивания не достаточно. Не забывай, что на вес влияет то, какую еду ты ела накануне, время суток и твой менструальный цикл — на последней неделе ты запросто можешь добавить пару килограммов. Приложение Picooc собирает данные с каждого взвешивания и формирует из них статистику. Ты получаешь информацию о своем теле в понятных графиках. Все данные написаны обычным человеческим языком без сложных терминов и обилия цифр. Например, приложение может сказать, что за последнюю неделю ты потеряла 500 граммов мышц, но набрала 400 граммов жира из-за недостатка физической активности. Обычные весы просто показали бы, что твой вес остался почти неизменным. Программа не просто подробно расскажет о твоем состоянии, но и даст полезные рекомендации. С весами Picooc ты всегда будешь знать, когда организму не хватает воды, а когда — физических нагрузок. Приложение совмещается с экосистемами здоровья от Apple

Взвешивайся в одно и то же время

Лучшее время для взвешивания — раннее утро. Делать это нужно после посещения туалета, но до приема любой пищи и жидкости. Чтобы получить объективную картину, старайся взвешиваться каждый день в одно и то же время. Приложение само напомнит, что пора встать на весы. Еще одно отличие Picooc от других марок — неограниченное количество пользователей приложения. У большинства умных весов лимит не превышает 10 человек. В Picooc достаточно зарегистрировать нового пользователя, и программа создаст его индивидуальную статистику. Весы сами определяют, кто из зарегистрированных пользователей на них стоит, и обновляют данные в базе.

О бренде

Picooc — это китайский стартап, который специализируется только на одном продукте — умных весах. Уникальный софт, удобное функциональное приложение, стильный дизайн и низкая цена быстро сделали свое дело: за первые четыре года компания продала более 3 000 000 устройств по всему миру. У бренда две основных модели весов. Picooc S3 с квадратным белым корпусом из высококачественного пластика со скрытым светодиодным дисплеем. Верхняя панель сделана из высокопрочного закаленного стекла, на гладкой поверхности приятно стоять босиком. Весы довольно широкие, ими удобно пользоваться даже очень высокому человеку. Picooc S3 может подключиться к смартфону по Bluetooth или по Wi-Fi. Это значит, что тебе не нужно заходить в приложение перед каждым взвешиванием, данные автоматически сохраняются в облаке. Главное, настрой подключение весов к домашней сети Wi-Fi. Заказать умные весы Picooc S3 Второй вариант — Picooc Mini — как ты догадалась, отличается главным образом габаритами, но не только. Эта модель сделана из тех же материалов, что и Picooc S3, и доступна в белом и черном цвете. Она подключается только по Bluetooth — перед тем как взвешиваться, тебе обязательно нужно открыть приложение. Только не забудь убрать телефон из рук, чтобы получить более точные данные. Заказать умные весы Picooc Mini

Как работают умные весы

В основе работы весов Picooc биоимпедансный анализ организма. Через тело человека пропускается маленький разряд тока, с помощью которого устройству удается собрать все необходимые данные всего за 3 секунды. Обрати внимание, что у умных весов есть противопоказания. Ими запрещено пользоваться людям с кардиостимуляторами. Беременным нужно проконсультироваться с врачом перед взвешиванием, так как в измерениях могут быть неточности.

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