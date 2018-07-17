4 основные проблемы в бизнесе и их комплексное решение

Каждый предприниматель, даже самый успешный, прекрасно понимает, что, каким бы идеальным ни был бизнес, всегда есть недостатки и возможности оптимизации. Кто-то ломает голову самостоятельно, кто-то обращается к консультантам, а самые продвинутые уходят на онлайн-площадки с большим набором функционала и инструментов. С какими проблемами чаще всего встречается бизнес и как решить их при помощи технологий?

1. Товары

Ты создал проект по продаже, например интернет-магазин. Сайт сделал, поставщика нашел; все работает и продается. Но вдруг начинает приходить некачественный товар. Или с опозданием. И что тогда? Просто отправить товар обратно и вернуть деньги не всегда получится: поставщик может отказаться и не признать вину. В суд? Что ж, удачи! Но тут тоже не все так просто, и ты можешь потерять много времени да еще и проиграть. Да, у нас есть статья 475 ГК РФ, благодаря которой ты вправе потребовать возврат денег или замену некачественного товара. Но есть множество нюансов, таких как п. 1 ст. 476 ГК РФ, который гласит, что «продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента». И если ты не сможешь доказать, что косяк в продукции был до передачи тебе, все твои старания превратятся в напрасные хлопоты. Зайти на бизнес-платформу Biztogo →

2. Грузоперевозки

Еще одна проблема бизнеса, с которой встречается большинство предпринимателей, — грузоперевозки. И тому, кто ищет хорошую транспортную компанию, с которой он сможет сотрудничать на протяжении длительного времени, приходится непросто. Одна из основных проблем, с которыми придется столкнуться, — высокие цены. Многие недальновидные компании слишком сильно завышают цену, и если сроки горят, то можно потерять немалую сумму. Вторая — это отсутствие необходимого транспорта и комплектующих для грузоперевозки. Многие транспортные компании стараются сэкономить в ущерб заказчикам, поэтому часто не могут оказать необходимую услугу. И еще один аспект — профессионализм. Если в компании некомпетентный персонал, то ты можешь столкнуться с опозданиями при доставке, с небрежным отношением к грузу да и просто с отсутствием тактичности и вежливости. Чтобы избежать всех этих проблем, нужно тщательно подойти к выбору транспортной компании для грузоперевозки, изучить досконально и при этом, конечно же, узнать о ее репутации. Найти качественного грузоперевозчика без посредников →

3. Услуги

Вопросы начинаются с самого термина: что такое «услуга» в сфере экономики? Все мы имеем общее представление об этом понятии, но дело в том, что в экономической литературе нет общепринятого определения. Лучше всего здесь подходит определение американского ученого Т. Хилла, который говорил, что услуга — это изменение состояния лица или товара, происходящее в результате деятельности другой экономической единицы с предварительного согласия первой. Проще говоря, это набор определенных действий, которые имеют фиксированную стоимость. Вот тут и раскрывается важнейшая проблема в предоставлении/оказании определенных услуг — их неосязаемость. Довольно сложно их оценить, продемонстрировать, опробовать до совершения сделки. Покупателю придется довериться (вряд ли каждый человек разбирается в ремонте часов или в том, как правильно провести пластическую операцию), а продавцу будет сложно объяснить клиенту, за что тот платит деньги. Поэтому для успешного продвижения нужно умело пользоваться двумя понятиями: польза и выгода. Чтобы совершить удачную сделку, продавцу необходимо научиться грамотно и осязаемо объяснять и преподносить услугу. А покупателю стоит как можно тщательнее изучить не только рынок, но и саму технологию услуги. Понимание работы обеих сторон поможет надежному поставщику услуг и лояльному покупателю встретиться и начать длительное сотрудничество. Поиск среди спроса и предложения услуг на Biztogo →

4. Недвижимость

Есть несколько распространенных ошибок бизнесменов при аренде помещений. Одна из них — отсутствие четких договоренностей о том, как распределить расходы на оплату коммунальных услуг. Согласно ст. 616 ГК РФ арендодатель и арендатор могут сами договориться о том, кто и за что будет платить. Так что, если упустить этот пункт в договоре, можно встретиться с непредвиденными расходами. А это не очень приятно отразится на ведении бизнеса. Вторая проблема — цели использования помещения. Если не согласовать этот пункт с арендодателем, то можно стать нарушителем по ст. 288 ГК. Даже, казалось бы, незначительные нарушения, такие как несогласованное проживание в складских помещениях, могут привести к судебным тяжбам. Найти подходящего арендодателя/арендатора непросто, ведь, помимо очевидных аспектов, обе стороны должны проанализировать и возможные подводные камни будущего сотрудничества. Хорошо, что современные технологии позволяют обезопасить себя от этих проблем. В этом поможет Biztogo.com — умная бизнес-платформа, которая предлагает индивидуальные управленческие решения и экономит время пользователя. Здесь ты сможешь найти необходимого поставщика товаров или услуг, исходя из своих критериев: цены, страны, производителя, минимальной партии, местоположения и так далее. Что касается компетентности и качества поставщика, на платформе существует трехуровневая система проверки и система оценки партнеров, то есть ты можешь не только ознакомиться с предложением надежного поставщика, но и узнать, насколько он понравился другим пользователям ресурса, что поможет тебе сделать правильный выбор. Biztogo работает по принципу одного окна: тебе не нужно прыгать по множеству ресурсов — все нужные сервисы и инструменты размещены на одной площадке. Умная система учитывает личные предпочтения, быстро находит подходящие предложения и высылает оповещение на мобильный телефон. Контроль и управление персоналом значительно облегчается благодаря встроенным системам ERP и CRM. Biztogo стала продолжением торгово-логистического портала Cargotogo.com, запущенного в июне 2016 года. Более 150 000 довольных пользователей оставили положительные отзывы и выразили потребность бизнеса в ресурсе одного окна. Создатели Cargotogo поняли, что пора покорять новые вершины, и в 2017 году запустили инновационную бизнес-платформу Biztogo. Чтобы оценить новый сервис бесплатно, пройди по ссылке: Зарегистрироваться на Biztogo →