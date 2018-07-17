В Энгельсском районе дядя и племянник изнасиловали 14-летнюю девочку

По данным следствия, в прошлом году недалеко от села Воскресенка Энгельсского района Саратовской области 24-летний молодой человек занимался погрузкой арбузов. Ему помогала 14-летняя знакомая девочка. После работы злоумышленник затащил жертву в полевой вагончик и изнасиловал ее.

После того, как о происшествии узнала мать пострадавшей, она обратилась в правоохранительные органы . Из показаний девочки стало известно, что ее ранее неоднократно насиловал 50-летний мужчина — родной дядя сборщика арбузов.

Энгельсский районный суд приговорил 24-летнего племянника к восьми годам колонии строгого режима . Его дядя находится под следствием и ожидает суда.

Ранее в Энгельсском районе задержали двоих насильников, пытавшихся убить пострадавшую.