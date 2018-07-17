Ещё
В Энгельсском районе дядя и племянник изнасиловали 14-летнюю девочку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Как выглядит сын Сергея Шнурова

В Энгельсском районе дядя и племянник изнасиловали 14-летнюю девочку 

САРАТОВ24 23 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
По данным следствия, в прошлом году недалеко от села Воскресенка Энгельсского района Саратовской области 24-летний молодой человек занимался погрузкой арбузов. Ему помогала 14-летняя знакомая девочка. После работы злоумышленник затащил жертву в полевой вагончик и изнасиловал ее.
После того, как о происшествии узнала мать пострадавшей, она обратилась в правоохранительные органы. Из показаний девочки стало известно, что ее ранее неоднократно насиловал 50-летний мужчина — родной дядя сборщика арбузов.
Энгельсский районный суд приговорил 24-летнего племянника к восьми годам колонии строгого режима. Его дядя находится под следствием и ожидает суда.
Ранее в Энгельсском районе задержали двоих насильников, пытавшихся убить пострадавшую.
САРАТОВ24: последние новости
В реке под Вольском утонули мужчина и его маленькая дочь, ведется поиск ребенка Депутаты повздорили из-за денег пассажиров «Глухие» мошенники предлагают балашовцам триколор за 100 рублей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Квитко надела полностью прозрачные брюки33
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»15
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам3
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото80
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
00:09
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»
Звёзды
10:25
Скрытые таланты знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение