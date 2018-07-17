С 19 июля в Старом Крюково начнется серия мероприятий «Эколето»

Организаторы приглашают всех неравнодушных к экологической теме на площадку во дворе корпуса 930.

На мероприятия можно принести, сдать или обменять использованные батарейки, пластик (бутылки, крышки и др.), ненужные книги, журналы, одежду (на площадке будет работать зона фримаркета, где можно обменять или отдать свои вещи). Гостей ждут конкурсы, викторины-разминки, интерактивы и игры.

Организаторы также проводят конкурс в социальных сетях. Согласно условиям участник должен выложить в соцсети яркие фотографии с мероприятия с хештэгом #Эколето. Случайным образом выберется победитель, который получит приз — зарядное устройство на солнечной батарее со светодиодным фонарем.