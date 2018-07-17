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С 19 июля в Старом Крюково начнется серия мероприятий «Эколето»
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Как выглядит сын Сергея Шнурова
Как выглядит сын Сергея Шнурова

С 19 июля в Старом Крюково начнется серия мероприятий «Эколето» 

Управа района Старое Крюково 22 минуты назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Организаторы приглашают всех неравнодушных к экологической теме на площадку во дворе корпуса 930.
На мероприятия можно принести, сдать или обменять использованные батарейки, пластик (бутылки, крышки и др.), ненужные книги, журналы, одежду (на площадке будет работать зона фримаркета, где можно обменять или отдать свои вещи). Гостей ждут конкурсы, викторины-разминки, интерактивы и игры.
Организаторы также проводят конкурс в социальных сетях. Согласно условиям участник должен выложить в соцсети яркие фотографии с мероприятия с хештэгом #Эколето. Случайным образом выберется победитель, который получит приз — зарядное устройство на солнечной батарее со светодиодным фонарем.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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