Актер Перминов признался, каково быть дважды брошенным в детдоме

Николай Перминов в программе «Судьба человека» признается: до недавнего времени не знал, кто он. Оказалось, что и день рождения больше сорока лет отмечал не в тот день, когда на самом деле родился, и фамилия должна быть другой.

Это сейчас он — известный актер, снимавшийся в таких популярных сериалах, как «Тайны следствия» и «Паутина». А с рождения был ребенком-отказником, попавшим в Дом малютки, откуда в 6 месяцев его забрали супруги Перминовы, фамилию которых Николай и носит до сих пор.

Однако в три года они вернули ребенка обратно в Детский дом, сказав, что он «ненормальный» и «у него синдром Дауна».

Детдомовское детство было очень жестоким, однажды он даже сбежал — искал еду на кладбищах, попрошайничал, но его вернули обратно. Потом была армия, где –после детдомовских испытаний — он уже смеялся, когда его «били по морде».

Молодому Перминову очень хотелось домашнего уюта, домашнего очага, и он попытался семью. Однако парень без прописки и жилья не мог поступить даже в ПТУ, возникли проблемы с поиском работы.

После рождения ребенка жизнь стала еще тяжелее, нередко доходило и до драк. Тогда первая жена Николая забрала сына и уехала к себе на родину.

Только год назад уже 23-летний Андрей разыскал своего отца, ставшего знаменитым. Когда актер получил от него письмо с фотографией, то все сомнения пропали — это его сын. Благодаря телеканалу «Россия 1» и программе Андрея Малахова «Прямой эфир» удалось актеру узнать и другие подлинные сведения о себе.

Более того: только в свои «за 40» Николай узнал, что его день рождения 11 мая, а 12 мая — день рождения у его родной матери Зинаиды Николаевны Толстовой. Благодаря телевизионщикам удалось разыскать и сестру по родной матери.

Что вспоминает Николай о своем детстве, когда дважды побывал ребенком-отказником, почему так долго не искал своего сына от первого брака, как мальчишке, которого называли «ненормальным», удалось добиться успеха и стать знаменитым актером, и как складываются отношения во втором браке?

Об этом Николай Перминов рассказывает в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».