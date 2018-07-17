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Эффектная блондинка из Ярославля отправится на передачу «Давай поженимся»
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Эффектная блондинка из Ярославля отправится на передачу «Давай поженимся» 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Девушка уже прославилась на всю страну
Ярославна Екатерина Панфилова отправится на передачу «Давай поженимся». Правда, девушка будет в качестве подружки невесты. Екатерина будет давать советы и помогать подруге выбрать жениха.
— Моя подруга родом из Иваново. В детстве она вместе с мамой перебралась в Нидерланды и уже много лет живёт там, — рассказала Екатерина.
Выпуск программы состоится в августе. Екатерина ищет молодых людей и девушек, которые также хотят принять участие в съёмке этой программы.
Интересно, что гламурная блондинка сама три раза была невестой на передаче «Давай поженимся».
— Каждый раз я выбирала женихов, но за пределами шоу отношения не сложились, — рассказала Екатерина.
Сейчас она и её подруга активно готовятся к съёмкам.
Напомним, недавно Екатерину узнала вся страна. Девушка рассказала о том, как пластический хирург изуродовал её грудь. После этого она прославилась и попала на Первый канал.
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