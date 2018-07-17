Анна Седокова гордится танцевальными успехами дочери

13-летняя Алина учится у звезд проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ.

Звездная мама поделилась видео, на котором ее дочь разучивает хореографию для отчетного концерта. Сейчас девочка находится в лагере PROтанцы. 13-летняя Алина получила возможность учиться танцевать у лучших хореографов нашей страны.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

16 Июл 2018 в 9:21 PDT И пока моя гениальная дочь в лагере PROтанцев вдохновляет меня на то, чтобы становиться лучше, я захожу на репетицию по хореографии! Горжусь тобой, малышка 😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Поклонники певицы тоже поразились, как хорошо танцует Алина. «Малышка-крутышка!», «⭐️круть 👏вся в Маму», «Девушка в белом— педагог 🤦🏼‍♀️ Алина на самом четком месте-рядом с педагогом) 🎉», «Как она танцует😍 раз 10 уже пересмотрела! Красота же», «Ваша дочь Алина красивая и умная девочка. Успехов ей. 😘👌», «Как она круто двигается!😱😍👏🏻👏🏻👏🏻умничка!», — прокомментировали подписчики в Instagram.

Сама Алина в соцсетях тоже делится видео, на которых она танцует. Девочка пока не претендует на звание лучшего танцора страны, но очень старается стать таким профессионалом.

🙃 🅘🅜 🅤🅟🅢🅔🅣 🙃

Публикация от ᗩᒪIᑎᗩ ᗷEᒪKEᐯYᑕᕼ (@lalina_one)

10 Июл 2018 в 2:57 PDT Напомним, что у Анны Седоковой трое детей. Со старшей дочкой Алиной и младшим сыном Гектором, который появился на свет 8 апреля прошлого года, звезда с недавнего времени живет в России. Алина появилась на свет в браке с капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем . А отцом Гектора стал бизнесмен Артем Комаров , с которым Анна рассталась вскоре после родов, признавшись, что буквально сбежала из-под венца. Среднюю, Монику, звезда родила в браке с бизнесменом Максимом Чернявским . Он не дал разрешения Анне увезти дочь в Россию. И, более того, решил отобрать у бывшей супруги родительские права на девочку. В итоге 6-летняя Моника остается жить с папой. Они заключили с бывшем мужем соглашение.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

21 Окт 2017 в 5:18 PDT Опека будет 50 на 50, Моника будет жить и учиться в США, но все каникулы будет проводить в основном с мамой, без надзирателя. Правда, Анне запрещено снимать Монику в телешоу, клипах и рекламе. Максим против того, чтобы ребенка вовлекали в шоу-бизнес. Девочке еще рано зарабатывать деньги,

— коротко описала бабушка Максима Чернявского суть соглашения, подписанного им и Анной Седоковой.

Фото: Instagram @annasedokova, @lalinaone_