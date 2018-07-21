Анна Седокова показала редкое видео с шикарного дня рождения младшей дочери

Для праздника был снят ресторан в центре Киева.

Певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова позавчера, 19 июля, отметила 7-летие со дня появления на свет ее младшей дочери Моники. Звезда трогательно поздравила девочку в Instagram, а вчера поздно вечером поделилась уникальным видео с праздника.

Оказалось, что день рождения был организован для Моники в одном из ресторанов Киева. Для девочки и ее гостей была приглашена целая команда организаторов, которые устроили шикарный праздник. Монику встречали аниматоры в костюмах диснеевских принцесс, а декор был выполнен в розовом цвете.

23.30. На танцполе оставались только самые отчаянные дети и взрослые. Съев тонну бумаги и половину детского тортика, мама в красном платье лежала на подаренном дочери розовом фламинго. Гектор продолжал танцевать под биты Монеточки, а в голове была лишь одна мысль — кажется, у меня получилось. И обернувшись, я увидела несущихся на нее детей с бумагой и абсолютно счастливыми глазами. Точно получилось! Спасибо,

— подписала ролик Анна Седокова.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

20 Июл 2018 в 12:36 PDT Также вчера появились другие фото и видео с праздника. Например, несколько фотографий были размещены в аккаунте ресторана, где прошло торжество.

Публикация от Ресторан СOIN (@coin_restaurant)

20 Июл 2018 в 8:11 PDT А некоторым фанатам удалось даже найти момент, когда для Моники один из аниматоров выносил торт, а она должна была задуть свечи.

Публикация от ᎯℒℐℕᎯ ℳᎾℕℐℂᎯ ℋℰℂᏆᎾℛ 👼 ℱᎯℕ‼️ (@alina__monica)

20 Июл 2018 в 6:12 PDT «А Моника была с вами?», «А Моника там была?», «А почему вы Мо не показываете?», «А где же именинница? Неужели праздник был без Моники?», — интересуются подписчики Анны.

К сожалению, увидеть на фото или видео главную виновницу праздника не удается. Всему виной недавний судебный спор между родителями за опеку над Моникой, который прошел в США. По просьбе отца девочки, бизнесмена Максима Чернявского , Анне запрещено делится в соцсетях какими-либо фотографиями Моники. Учитывая, что и сам Максим с момента судебного спора не показывает новые снимки девочки, возможно, этот запрет касается и его.

Напомним, что у Анны Седоковой трое детей. Со старшей дочкой Алиной и младшим сыном Гектором, который появился на свет 8 апреля прошлого года, звезда с недавнего времени живет в России. Алина появилась на свет в браке с капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем . А отцом Гектора стал бизнесмен Артем Комаров , с которым Анна рассталась вскоре после родов, признавшись, что буквально сбежала из-под венца. Среднюю, Монику, звезда родила в браке с бизнесменом Максимом Чернявским. Он не дал разрешения Анне увезти дочь в Россию из США. И, более того, решил отобрать у бывшей супруги родительские права на девочку. В итоге они заключили с бывшем мужем соглашение. Жить и учиться Моника будет в США, но Анна сможет забирать ее на летние каникулы.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

21 Окт 2017 в 5:18 PDT Опека будет 50 на 50, Моника будет жить и учиться в США, но все каникулы будет проводить в основном с мамой, без надзирателя. Правда, Анне запрещено снимать Монику в телешоу, клипах и рекламе. Максим против того, чтобы ребенка вовлекали в шоу-бизнес. Девочке еще рано зарабатывать деньги,

— коротко описала бабушка Максима Чернявского суть соглашения, подписанного им и Анной Седоковой.

Лучшее, что я создала. Моя самая большая награда. Моя самая большая любовь. АЛИНА. МОНИКА. ГЕКТОР. #навсегдавместе #неделимы ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

20 Дек 2017 в 4:32 PST Фото: Instagram @annasedokova