Анна Седокова трогательно поздравила дочь Монику с днем рождения

Девочке сегодня исполняется семь лет.

Анна Седокова решила поделиться радостной новостью со своими подписчиками в Instagram. Звездная мама рассказала, как счастлива, что у нее есть Моника. Певица с теплотой и нежностью поздравила дочку с семилетием.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

19 Июл 2018 в 3:00 PDT С Днем Рождения, мой маленький цветочек! Я сделаю все, чтоб ты была счастлива и любима!

— поздравила свою девочку Анна Седокова.

«7 лет назад в мою жизнь пришла невероятная девочка. Мы назвали ее Моника и точно знали, что ее жизнь будет наполнена любовью! А она научила любить моя! И никогда не сдаваться. Бороться за самое важное и никогда не вешать нос! И сейчас, пройдя самый трудный период в жизни, и обнимая ее, я понимаю, что Моника показала мне самый главный урок в жизни! ЛЮБОВЬ всегда побеждает! Злость, обиды, ревность, жадность. ЛЮБОВЬ всегда первостепенна!», — поделилась певица своей радостью с подписчиками.

Певица уже давно перестала выкладывать в соцсети фото Моники. И причина не только в том, что звезда не могла увидеться с дочерью. Отец Моники против такой публичности. Подписчики Анны надеются, что в честь дня рождения девочки ее папа смилуется. А пока поздравили ребенка с праздником. «Поздравляю вас и Монику! Успеха, счастья, здоровья!🎉🎉🎉💐💐💐🎊🎊🎊», «От всей души поздравляю Монику ❤️❤️❤️ желаю всего самого наилучшего❤️ Анечка, все будет хорошо❤️», «С Днем Рождения Ангелочка вашего!Пусть будет здорова и счастлива, где бы не была. Главное с мамой рядом, если возможно 🙏🙏🙏», «С днем рождения малышку Монику. Пусть растет здоровой счастливой, пусть у нее в жизни будет только белая полоса а если и проскочит чёрная то что бы она ее и не заметила. Путь растёт и радует маму и папу. Всего ей самого хорошего и лучшего», — написали поклонники Анны Седоковой.

Лучшее, что я создала. Моя самая большая награда. Моя самая большая любовь. АЛИНА. МОНИКА. ГЕКТОР. #навсегдавместе #неделимы ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

20 Дек 2017 в 4:32 PST Напомним, что у Анны Седоковой трое детей. Со старшей дочкой Алиной и младшим сыном Гектором, который появился на свет 8 апреля прошлого года, звезда с недавнего времени живет в России. Алина появилась на свет в браке с капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем . А отцом Гектора стал бизнесмен Артем Комаров , с которым Анна рассталась вскоре после родов, признавшись, что буквально сбежала из-под венца. Среднюю, Монику, звезда родила в браке с бизнесменом Максимом Чернявским . Он не дал разрешения Анне увезти дочь в Россию из США. И, более того, решил отобрать у бывшей супруги родительские права на девочку. В итоге 6-летняя Моника остается жить с папой. Они заключили с бывшем мужем соглашение. Но Анна сможет забирать ее на летние каникулы.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

21 Окт 2017 в 5:18 PDT Опека будет 50 на 50, Моника будет жить и учиться в США, но все каникулы будет проводить в основном с мамой, без надзирателя. Правда, Анне запрещено снимать Монику в телешоу, клипах и рекламе. Максим против того, чтобы ребенка вовлекали в шоу-бизнес. Девочке еще рано зарабатывать деньги,

— коротко описала бабушка Максима Чернявского суть соглашения, подписанного им и Анной Седоковой.

Мое — ВСЕ! Мой мир, мое счастье, моя жизнь! Гектор, Алинка и наша сестренка Моника ❤️ Мы по тебе очень скучаем, наша девочка и верим, что все будет хорошо и все будут жить дружно! #БОЛЬШАЯЛЮБОВЬНАВСЕГДА ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

14 Май 2018 в 11:27 PDT Фото: Instagram @annasedokova