Мамин опыт: я сэкономила на ребенке 250 000 за год

Бесплатная грудь

Приводя аргументы в пользу ГВ, ни один специалист почему-то не пишет, насколько это выгодно! Я прошла через кризисы и лактостазы, чтобы мой сын (увы, аллергик) ни разу не попробовал смесь. А между тем, самая дешёвая банка с надписью «гипоаллергенно» стоила бы мне около 650 р. за 400 г. Если верить форумам, до 6 месяцев такой хватает дня на 3 (6500 р. /мес., или 39000 р. /полгода), после — примерно на 6 дней (3250 р. /мес., или 19500 р. за полгода).

За год грудное вскармливание сэкономило мне 58500 р.

Акции и скидки

Пюре и подгузники, подошедшие моему сыну, раз в месяц продавались со скидкой 30%. Мы с мужем «караулили» долгожданную акцию и покупали запас на несколько недель вперёд!

1 банка овощного пюре по акции стоила на 11 р. дешевле, мясного — на 23 р., а 1 упаковка подгузников — на 700 р. Копейки? А за год сэкономлено около 9000 р. на пюре и 11900 р. на подгузниках!

«Ловили» мы и сезонные скидки, купив зимний и осенний комбинезоны весной, когда я ещё была беременна. Сэкономили 50%, т. е. 4000 р.

Только на подгузниках, пюре и верхней одежде с помощью акций я сэкономила 24600 р.

Не покупать ненужное

Ряд вещей, без которых, как уверяли знакомые, ну никак ребёнка не вырастить, мы с мужем вообще решили не покупать.

Электрокачели — в нашей семье все против укачивания. Минус 5000 р.

Радио-няня — в «однушке» легко услышать даже «хныкалки», доносящиеся с балкона. Минус 3000 р.

Ходунки — мы не хотели форсировать начало хождения. Минус 2000 р.

Манеж — в маленькой квартире и так мало места для игр. Минус 2000 р.

Коляска-трость — путешествий не планировалось, а для прогулок в парке была отличная прогулочная коляска. «Трость», которая не развалилась бы через неделю, стоила в среднем 7000 р. И их мы тоже благополучно сэкономили.

Не покупая ненужное и не слушая чужие советы, за год я сэкономила 20000 р.

Не «вестись» на рекламу

Premium, elit, luxury — слова-наживки для мам, не знающих, как самоутвердиться. Для кого-то не купить ребёнку самое дорогое — значит, признаться в материнской несостоятельности. Но не для меня! Нам советовали коляску известного итальянского бренда: «Пусть б/у, но только её!». А я ужасно брезглива: не куплю подержанное, даже если до меня им пользовалась сама Кейт Миддлтон . Но новая коляска этой фирмы стоила… от 65000 р. !

Что ж, грустила я недолго: по отзывам в Интернете мы выбрали модель 2 в 1 не такой раскрученной марки за 25000 р. Плывёт, как ладья, и за год ни одной поломки! 40000 р. экономии.

Та же история с детским постельным бельём. То, что младенцы способны спать только на сатине, — миф, в который поверила, например, моя подруга! Мы же купили красивый комплект из бязи, сэкономив примерно вдвое — 3500 р.

Не «клюя» на рекламные уловки, я сэкономила как минимум 43500 р.

Не разоряться на врачей

Чтобы чувствовать себя хорошей мамой, мне не нужно таскать дитя по бесконечным остеопатам и гомеопатам. А квалификации участкового педиатра вполне хватило, чтобы вылечить ОРВИ и сбить температуру при розеоле.

Зато мои тревожные подруги тратят на платных специалистов около 60000 в год. Я же эту сумму благополучно сэкономила.

Развивать ребёнка дома

Курсы сенсорного развития 0+, обучение цифрам с 8 месяцев, музыкальные кружки с 4 — неполный список студий, куда водят своих малышей мои знакомые. Стоимость занятий в Москве — от 4000 р. /мес.

Я же решила, что моих педагогических навыков будет достаточно, чтобы научить малыша трясти попой под музыку и собирать пирамидку! Минус 48000 за год.

Итого, за год сэкономлено более 250 000 р. ! При этом мой ребёнок хорошо одет, сбалансировано питается и не отстаёт в развитии. В моём случае фраза «экономить на ребёнке» только звучит цинично. А на деле означает не более чем простое здравомыслие.