5 способов справиться с синдромом самозванца

Если тебя посещали мысли, что ты занимаешь чье-то место и не достойна быть там, где находишься, — это больше, чем неуверенность. Такое явление называют «синдром самозванца». Оно может сопровождать тебя постоянно или возникать приступами мнительности. Это чувство парализует и заставляет буквально избегать успеха. Расскажу, как распознать синдром самозванца и справиться с ним.

Что такое синдром самозванца

Это психологическое состояние, при котором человек не считает свои достижения результатом собственных усилий и обесценивает свои личные качества. Когда есть очевидные признаки успеха, вроде славы, общественного признания или продвижения по службе, «самозванцу» кажется, что он не заслужил этого и всех обманывает. Термин ввели ученые Паулина Клэнс и Сюзанна Аймс в 1978 году. Они заметили, что успешные женщины склонны считать, что они не умны и окружающие их переоценивают. Сейчас известно, что синдрому самозванца одинаково подвержены и мужчины, и женщины. Долгое время он считался чертой характера, но с начала 21 века это явление изучают как реакцию на внешние ситуации и раздражители. Вот несколько способов побороть приступы синдрома самозванца.

1. Говори о своих успехах

Думать, что рассказывать о своих достоинствах или удачах нескромно, — признак синдрома самозванца. Свои ошибки такой человек считает закономерностью и очередным признаком собственной никчемности, а успехи — случайной удачей. Когда уделяешь слишком много времени своим недостаткам, начинает казаться, что из них состоит вся жизнь. Если рассказываешь партнеру, подругам или семье о том, как облажалась на работе, поделись и тем, что у тебя получилось. Еще одна проблема «самозванцев» — неумение принимать комплименты. Человек со здоровой самооценкой не будет оспаривать приятные слова в свой адрес или заострять на них внимание. Он спокойно скажет «спасибо» и пойдет дальше.

2. Переключайся от мыслей к действиям

Когда у человека с синдромом самозванца что-то идет не так — не справляется с работой или получает не тот результат, которого ждал, — он сразу начинает сомневаться в своих силах. Мало кому неудачи добавляют уверенности, но «самозванца» ошибки парализуют. Если чувствуешь, что завязла в мыслях о том, какая ты ничтожная, — переключись. Отметь, что уже сделала за сегодня, и погрузись в новую задачу. Просто не следуй за сомнениями и не поддавайся прокрастинации.

3. Проанализируй свои достижения

Если синдром самозванца заставляет тебя сомневаться в том, что ты вообще чего-то достигла — вспомни, какой ты была пять лет назад. Это должно быть похоже на составление резюме. Перечисли все свои навыки и профессиональные успехи за последнее время. Проблема «самозванцев» в том, что они зацикливаются на ошибках и в упор не замечают своих достижений. Их нужно буквально проговаривать, чтобы перепрограммировать себя. При синдроме самозванца часто рекомендуют письменную терапию — она помогает организовать мысли и избавиться от чувства, что ты ничего не умеешь.

4. Учись распознавать деструктивные мысли

Критика и самокритика не имеют смысла, если они не побуждают к действиям. Думать, что обычная ошибка что-то говорит о твоих способностях, — деструктивно. Понять, что сделать, чтобы не повторить эту ошибку, — лучшее, что ты можешь предпринять в этой ситуации. Твоя задача — научиться вовремя находить и устранять такие ошибки в мышлении. Важно осознать, что самокритика часто не имеет ничего общего с реальностью.

5. Знай, что ты в хорошей компании

Подчёркнутое уважение, которым окружено дело моей жизни, заставляет меня чувствовать себя не в своей тарелке. Я невольно ощущаю себя мошенником.

Я пишу это не для того, чтобы убедить тебя в том, что синдром самозванца — это норма. Как видишь, проблемы с самооценкой не помешали этим людям стать великими. Тебе не обязательно стремиться к мировой славе. Просто не позволяй сомнениям отравлять тебе жизнь.