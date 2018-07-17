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В США 3-летний ребенок застрял в стиральной машинке
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В США 3-летний ребенок застрял в стиральной машинке 

Газета.Ru 1 час назад
Сегодня, 17 июля, в США Линдси Макивер заявила, что ее трехлетняя дочь Лоу забралась в стиральную машинку и не смогла выбраться, сообщает «Инфореактор».
Этот пост она опубликовала в социальной сети Facebook.
В сообщении женщина рассказала, как на прошлой неделе они с семьей приобрели стиральную машину. В тот же вечер они запустили ее.
На следующее утро, пишет американская домохозяйка, ее муж проснулся от криков. Женщина спустилась вниз и увидела, как ее трехлетняя дочь находится в стиральной машине.
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