В США 3-летний ребенок застрял в стиральной машинке

Сегодня, 17 июля, в США Линдси Макивер заявила, что ее трехлетняя дочь Лоу забралась в стиральную машинку и не смогла выбраться, сообщает «Инфореактор».

Этот пост она опубликовала в социальной сети Facebook.

В сообщении женщина рассказала, как на прошлой неделе они с семьей приобрели стиральную машину. В тот же вечер они запустили ее.

На следующее утро, пишет американская домохозяйка, ее муж проснулся от криков. Женщина спустилась вниз и увидела, как ее трехлетняя дочь находится в стиральной машине.