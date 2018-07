Бекхэм на Дамбо и пьяный енот: 22 доказательства, что взрослым весело в Диснейленде

Когда нам наконец-то открываются двери в клубы и бары, общество ждет, что теперь мы будем отдыхать только по-взрослому. Но с таким условием согласны далеко не все. Особенно герои нашей подборки.

Ровно 63 года назад в Америке состоялось открытие первого Диснейленда, задуманного как грандиозный парк развлечений для детей и их родителей. Они по-прежнему остаются основной категорией посетителей этого места, но к счастью, туда пускают и тех, кто не попадает под это определение.

Тот самый Диснейленд, а также похожие тематические парки стали излюбленным местом влюбленных парочек, селебрити и обычных взрослых туристов, которым хочется не просто оригинально провести отпуск, но и почувствовать себя на десять-двадцать лет моложе.

Сегодня мы подготовили для тебя фото и видеодоказательства того, что в Диснейленде можно отдохнуть феерично и незабываемо, даже если ты уже не можешь уместиться на игрушечной карусельке.

Без ущерба брутальности

Можно ли оставаться крутым и серьезным парнем, когда ты стоишь на фоне сказочного замка? А если еще и надеть смешную шапку или хвост русалки? Судя по этим фото — вполне.

Фото с Imgur.com Фото @vulturedog13

Фото @madalynmarie

Фото @gabbygirl202

Фото @kevin4mph

Да что тут говорить — даже Темный Лорд просто получает удовольствие, мало заботясь о своем имидже.

Фото @GivoniNatalie

Счастливое место для испуга

Диснейленд называют одним из «самых веселых мест на Земле», однако на многих из фотографий, сделанных там, лица посетителей выглядят не радостными, а скорее испуганными. Зато нам смешно, глядя на них, так что равновесие восстановлено.

Фото @duraih

Фото @giadoxa

Фото @rhettmc

Даже звезды не могут устоять

В этом парке развлечений можно встретить не только вездесущего Микки Мауса, но и Дэвида Бекхэма , оседлавшего слоненка Дамбо — согласись, такое зрелище мало где еще можно увидеть.

Фото @davidbeckham

Гуляя по Диснейленду, всегда есть шанс наткнуться на какую-нибудь горячую голливудскую актрису или мегапопулярную певицу. Смотри сам — многие из них с удовольствием проводят здесь свои немногочисленные выходные.

Мэйси Уильямс. Фото @Maisie_Williams

Ариана Гранде

This is very embarrassing but too funny not to post. Why am I the only one dancing? I think the sugar really went to my head

A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne) on May 15, 2016 at 9:04am PDT Кара Делевинь

Взрослый юмор на детской территории

Ну и, конечно, наш рассказ был бы неполным без упоминания «местных» звезд — аниматоров (ты же знаешь, что это не настоящие мультяшки, а обычные люди в костюмах?).

Несмотря на то, что такая работа может показаться кому-то легкой, но даже она может надоесть. Поэтому иногда они не прочь поприкалываться, а иногда — страдают от харассмента со стороны маленьких (и больших) посетителей. Всякое бывает.

Фото @23Kinsy

Фото с Imgur.com Фото @ichica_isen

Фото с Imgur.com