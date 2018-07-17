Ещё
Сбербанк и Visa запускают совместную благотворительную платформу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сбербанк и Visa запускают совместную благотворительную платформу 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Сбербанк и компания Visa создали сервис для ежедневной благотворительности — «Сбербанк Вместе». Задача сервиса — соединить людей, неравнодушных к чужим проблемам, с самыми надежными некоммерческими организациями и благотворительными фондами.
«Сбербанк Вместе» в партнерстве с Visa — интернет-платформа, на которой публикуются истории, участникам которых требуется помощь. Материалы готовят НКО, прошедшие проверку перед включением в программу. Здесь уже размещены 15 историй — они будут постоянно дополняться и обновляться.
Тематические разделы «Детям», «Взрослым», «Природе», «Культуре» указывают направление помощи. Можно пожертвовать любую сумму благотворительному фонду, разместившему публикацию, на конкретную цель, которая описана в истории.
«Платформа «Cбербанк Вместе» дает возможность людям ежедневно совершать добрые дела, а НКО — реализовывать те функции, ради которых они были созданы, — подчеркивает Директор дивизиона «Особенные решения» Александра Алтухова. — И мы, как организаторы проекта, можем дать гарантию того, что помощь дойдет до ее адресатов, поскольку очень серьезно относимся к отбору контрагентов из числа НКО»
Чтобы помочь людям, животным или культуре с помощью платформы, необходимо выполнить три простые операции — выбрать историю, указать сумму пожертвования и ввести карточные данные, а также указать свой электронный адрес, куда будут приходить отчеты о развитии ситуации и использовании собранных средств.
«Выберите интересную вам историю и пожертвуйте, сколько вам удобно — Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России. — Мы ценим каждое пожертвование независимо от его размера. Наш сервис дает вам возможность оказать помощь прямо сейчас».
АиФ-Оренбург: последние новости
Вопрос священнику: как использовать и хранить святую воду? СК обнародовал подробности гибели ребенка в селе Новосамарск под Кувандыком Степная палитра. Мир растений Предуральской степи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини16
«Я знаю о твоей жизни. Мне в окна видно»
Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье
Квитко надела полностью прозрачные брюки34
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам4
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
00:09
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение