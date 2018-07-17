Яна Рудковская жестоко отомстила тем, кто критиковал ее возраст и фигуру

Пару недель назад в сети широко обсуждали уместность мини-платья Яны Рудковской : пользователи писали, что 43-летней женщине не пристало носить такие наряды, а тем более открывать «непривлекательные» коленки. Тогда Яна дала всем отпор, опубликовав эмоциональное послание. Однако на этом история не завершилась.

Супруга Евгения Плющенко опубликовала фото, на котором позирует в легком нежно-голубом платье, и написала длинный пост. Сначала он выглядит оправдательным: «Да, мне 43 года. Я не стесняюсь своего возраста, люблю свою семью и работу, — сообщает Яна. — Работаю практически без выходных, у меня ненормированный рабочий день и все, кто со мной работают, это знают! Мой рост 168 см, вес 51 кг. Я 5 раз в неделю занимаюсь спортом! У меня трое сыновей, муж спортсмен и прекрасные родители! Все про мою работу в шапке моего профиля! У меня нет практически времени на салоны красоты, кроме самого необходимого!»

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

17 Июл 2018 в 12:26 PDT Однако очень скоро становится ясно, что это не оправдание, а месть. Далее в своем посте Яна предлагает подписчикам оценить внешность людей, которые посмели критиковать ее саму. Для этого она разместила в Инстаграм сторис несколько фотографий с хэштегом #асудьикто.

«С сегодняшнего дня я открываю новую рубрику под названием #асудьикто, — сообщила Яна. — Ежедневно мне пишут гадости про мой возраст и семью группа товарищей, ряд из них даже с открытыми аккаунтами! Критику моих частей тела и возраста я как-нибудь переживу, а вот когда начинают писать мерзости про моих детей … извините … Понятно, что из 2 млн подписчиков это всего лишь несколько десятков человек, но тем не менее … В общем, теперь в моём сторис новая рубрика про моих критиков! Весьма интересно! Рекомендую всем к просмотру!»

Поклонники Рудковской услышали команду «фас» и отреагировали молниеносно, написав больше тысячи комментариев всего за пару часов. «Одну такую критикессу мы видели. Посмотрели специально. Ужас», «Никто не вправе осуждать тех, кто намного успешнее его самого, лучше бы занялись саморазвитием», «Посмотрела фотки и очень долго смеялась», — это самые невинные выражения в адрес проштрафившихся.

Однако не все оценили этот защитный жест Яны. «Зачем собирать негатив и сторис плохих комментариев, когда есть чем заняться?», «Умная женщина даже бы не среагировала…», «Открывая аккаунт, публичный человек должен понимать, что есть те, кому он и его жизненные установки не нравятся. Это просто жизнь». А вы что думаете о таком «ответном ударе»?