Огромный беркут напал на восьмилетнюю девочку и начал ее клевать — пугающее видео

Хищная птица впилась когтями в спину малышки и начала ее клевать, оставив на голове и груди открытые раны. К счастью, девочку спасли, и ее здоровью ничего не угрожает

Инцидент произошел, когда девочка выбежала на поле, предназначенное для показательных выступлений птиц. Хищник ее заметил и, как видно на видео, полетел в сторону ребенка.

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Огромная птица с легкостью повалила маленькую девочку на землю и начала ее клевать, впившись когтями в спину. Очевидцы в панике начали кричать дрессировщику, который сразу же отправился спасать малышку.

На видео видно, с каким трудом дрессировщик пытается убрать птицу. В течение почти десяти секунд девочка остается под цепкими когтями беркута, но в конце концов у нее получается встать и убежать в сторону.

Как сообщают местные СМИ, малышку сразу же отвезли в больницу с открытыми ранами на голове и груди. Медики оценили ее состояние как удовлетворительное и после обработки ран отпустили домой.

Беркут — одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных и самый крупная птица среди орлов. Его длина тела может составлять 90 сантиметров, а размах крыльев — два с половиной метра. Известно, что беркуты избегают жилых районов и очень чувствительны к беспокойству со стороны человека.