Блейк Шелтон опозорился на концерте

Известный американский певец хотел поразить публику своими популярными хитами на Музыкальном фестивале виски в Пендлтоне, штат Орегон. Во время выступления что-то пошло не так, и Блейк упал со сцены на глазах огромной толпы поклонников.

Позже музыкант обратился в Твиттере к 20 миллионам подписчиков: «Ну, Пендлтон, я знаю, что у многих из вас теперь есть видео моего падения. Пожалуйста, я должен это увидеть! Опубликуйте его! И да, я пил в тот вечер. Пил много…» Обнаружив запись, идеально показывающую его падение, Шелтон написал: «Вот! Было бы неплохо увидеть этот момент поближе». Блейк обратился к своему коллеге по фестивалю — исполнителю Питбулю , признавшись, что всего лишь хотел затмить того своим выступлением, но не рассчитал силы.