Блейк Шелтон опозорился на концерте 

Известный американский певец хотел поразить публику своими популярными хитами на Музыкальном фестивале виски в Пендлтоне, штат Орегон. Во время выступления что-то пошло не так, и Блейк упал со сцены на глазах огромной толпы поклонников.
Позже музыкант обратился в Твиттере к 20 миллионам подписчиков: «Ну, Пендлтон, я знаю, что у многих из вас теперь есть видео моего падения. Пожалуйста, я должен это увидеть! Опубликуйте его! И да, я пил в тот вечер. Пил много…» Обнаружив запись, идеально показывающую его падение, Шелтон написал: «Вот! Было бы неплохо увидеть этот момент поближе». Блейк обратился к своему коллеге по фестивалю — исполнителю Питбулю, признавшись, что всего лишь хотел затмить того своим выступлением, но не рассчитал силы.
Многие поклонники с юмором отнесли к падению Шелтона, но среди фанатов нашлись и те, кто раскритиковал музыканта: «И это качественное шоу, которое ты можешь организовать… для людей, тратящих с трудом заработанные деньги ради встречи с тобой. Ты выступаешь пьяным. Это просто какой-то Джастин Бибер, которого вырвало на сцене во время фестиваля Hennessy».