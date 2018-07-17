Не количество, а качество: как часто нужно заниматься любовью в разном возрасте?

В начале отношений, как правило, секс случается чаще всего, поскольку партнеры познают друг друга и открывают новое. Однако вовсе не значит, что с годами интимная жизнь в паре должна пропадать. Конечно, она может стать не такой насыщенной, но обычно количество просто перетекает в качество. Эксперты выяснили, как часто пары «делают это» в разном возрасте, и именно на указанные показатели стоит ориентироваться.

18-29 лет Как правило, на этот период приходится пик сексуальной активности, что доказывают исследования ученых. В среднем в год пары занимаются сексом порядка 112 раз, то есть около двух раз в течение недели.

30-39 лет Чаще всего именно в этот отрезок жизни человек предпочитает обзаводиться постоянной семьей, у партнеров появляются дети и бытовые заботы, требующие их непосредственного участия. В связи с совокупностью факторов интимная жизнь отступает на второй план. Как правило, секс у пар случается 86 раз в год, то есть порядка семи раз в месяц.

40-49 лет В данный период времени интимные отношения между партнерами сокращаются до 69 раз в год, когда в среднем в месяц наблюдается до пяти актов любви. Однако такой показатель вполне нормален, поскольку количество заменяется качеством.

50+

Считается, что в это время интерес человека к интимной жизни утихает, вследствие чего секс сходит на нет. Однако это миф, ведь именно в указанный период дети не нуждаются в воспитании, а у супругов становится больше свободного времени. Ярко выраженный спад либидо отмечается лишь после 75 лет.]]>