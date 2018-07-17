Ещё
Не количество, а качество: как часто нужно заниматься любовью в разном возрасте?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не количество, а качество: как часто нужно заниматься любовью в разном возрасте? 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
В начале отношений, как правило, секс случается чаще всего, поскольку партнеры познают друг друга и открывают новое. Однако вовсе не значит, что с годами интимная жизнь в паре должна пропадать. Конечно, она может стать не такой насыщенной, но обычно количество просто перетекает в качество. Эксперты выяснили, как часто пары «делают это» в разном возрасте, и именно на указанные показатели стоит ориентироваться.
18-29 лет  Как правило, на этот период приходится пик сексуальной активности, что доказывают исследования ученых. В среднем в год пары занимаются сексом порядка 112 раз, то есть около двух раз в течение недели.
30-39 лет  Чаще всего именно в этот отрезок жизни человек предпочитает обзаводиться постоянной семьей, у партнеров появляются дети и бытовые заботы, требующие их непосредственного участия. В связи с совокупностью факторов интимная жизнь отступает на второй план. Как правило, секс у пар случается 86 раз в год, то есть порядка семи раз в месяц.
40-49 лет  В данный период времени интимные отношения между партнерами сокращаются до 69 раз в год, когда в среднем в месяц наблюдается до пяти актов любви. Однако такой показатель вполне нормален, поскольку количество заменяется качеством.
50+
Считается, что в это время интерес человека к интимной жизни утихает, вследствие чего секс сходит на нет. Однако это миф, ведь именно в указанный период дети не нуждаются в воспитании, а у супругов становится больше свободного времени. Ярко выраженный спад либидо отмечается лишь после 75 лет.]]>
Anews: последние новости
Новая эра,: как секс-роботы стали не странной фантазией, а тревожной реальностью Странная мода: традиционные втулки для носа народов апатани Жизнь в коме: как бороться с хронической усталостью
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини16
«Я знаю о твоей жизни. Мне в окна видно»
Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье
Квитко надела полностью прозрачные брюки34
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам4
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
00:09
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение