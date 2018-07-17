Поклонники пришли в восторг от фото Сталлоне со своей красавицей-дочерью

20-летняя Систин вновь покорила сердца подписчиков в соцсетях.

Средняя из дочерей Сильвестра Сталлоне стала звездой папиного Instagram. Гордый звездный отец любит выкладывать фото со своими девочками. Он, конечно, знает, насколько красивы его дочери, но не прочь лишний раз в этом убедиться.

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

16 Июл 2018 в 7:00 PDT Вместе с моей дочерью Систин играли в большие шахматы на крыше отеля. !… Она выиграла…

— подписал фото Сильвестр Сталлоне.

«Ваша дочь восхитительна. О Боже, вот это ноги», «Фантастическая красотка», «У красивых родителей потрясающие дети», «Систин великолепна», «Как вам повезло, любоваться такой красотой», «Срочно на обложку журнала», — восхитились поклонники Сильвестра Сталлоне.

Напомним, что у Сильвестра Сталлоне три дочери — София, Систин и Скарлет. Девочки родились в браке с моделью Дженнифер Флавин (пара вместе с 1997 года). Для актера этот брак — третий. Во время первого у звезды появились на свет два сына: Сейдж и Серджо. Старший скончался в 2012 году, младший страдает аутизмом.

Звездный папа невероятно гордится своими дочерьми. Он часто делится фото со своими девочками в соцсетях.

Every day is, Happy Father’s Day!

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

17 Июн 2018 в 7:23 PDT Кстати, в 2017 году дочери Сильвестра Сталлоне снялись для обложки журнала Harper’s Bazaar. Девушки рассказали, что неразлучны не только во время фотосессий и на сцене «Золотого глобуса», а и в обычной жизни. Они постоянно поддерживают друг друга во всех начинаниях, по-доброму шутят и дают советы. В частности, каждая из них переживала, что подскользнется на сцене «Золотого глобуса», но ничего подобного не произошло, ведь сестры были рядом.

Осенью 2017 года дочери Сильвестра Сталлоне были выбраны в качестве «Мисс Золотой глобус — 2017». Впервые в истории Ассоциация иностранной прессы Голливуда остановила свой выбор сразу на нескольких девушках. Традиционно дочь или сын одного из известных актеров, режиссеров или продюсеров помогает организаторам во время церемонии вручения престижной награды «Золотой глобус».

«Мы выбрали не одну, а сразу три «Мисс Золотой глобус» впервые в истории. Сестры Сталлоне продолжат прекрасную традицию и будут вручать статуэтки во время церемонии награждения. Каждая из трех чудесных девушек уже добилась определенных успехов — в учебе, спорте, модельной карьере. Сильвестр и Дженнифер прекрасно их воспитали, и мы все с нетерпением следим за будущим этих молодых особ», — прокомментировал тогда Лоренцо Сориа, президент Ассоциации иностранной прессы Голливуда.

Публикация от Sistine (@sistinestallone)

17 Май 2018 в 1:11 PDT Фото: Instagram @officialslystallone, @sistinestallone