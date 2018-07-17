Уроки сексуального воспитания в школах: почему они нужны

Идея разговоров с детьми о сексе пугает и настораживает многих родителей, а потому сексуальное просвещение принято воспринимать как что-то неприличное и развращающее. Однако на самом деле подобные уроки могут избавить вас и ваших детей от многих проблем.

До недавнего времени любые разговоры о сексе и сексуальности были табуированы, хотя, безусловно, всегда вызывали огромный интерес. Тем не менее, эта тема казалась не просто верхом неприличия, но даже чем-то запретным и грязным — и ладно еще мужчины могли бахвалиться своими амурными победами, но вот на женщинах, уличенных в интересе к этому занятию, общество ставило клеймо. Недаром в Викторианской Англии женщин либо попросту тщательно ограждали от подобной информации, либо им советовалось оставаться неподвижными во время секса и просто терпеть происходящее, дабы муж не подумал, будто они недостаточно скромны и благовоспитанны.

Подобные крайности, безусловно, остались в прошлом, однако многие столетия табу на данную тему дают о себе знать: многие из нас и сами с неловкостью обсуждают с партнерами или друзьями сексуальную сферу, а уж подобных разговоров с детьми и вовсе стремятся избежать, прикрываясь отговоркой «тебе пока рано, вырастешь — узнаешь». Однако глупо думать, будто дети, удовлетворившись подобной фразой, послушно оставят попытки все узнать. Больше того, многие из них уже знают — и в огромном числе случаев «просвещением» занимаются друзья/знакомые/одноклассники/ребята со двора. Понятное дело, в таком случае ребенок узнает только техническую сторону вопроса, но не все то, что знаем мы — и про ЗППП, нежелательную беременность и прочие негативные последствия подростки, вдруг открывшие для себя удивительный и запретный мир взрослых, зачастую узнают уже из личного опыта.

Злую шутку со многими родителями играет их искренняя убежденность, что их ребенок-то уж точно не такой, он-то будет хранить девственность до 18 лет и первый секс будет у него только по огромной любви. Проблема и в том, что запретный плод всегда сладок, и в том, что сильные чувства некоторые начинают испытывать довольно рано — и они, лишенные понимания, что с этими чувствами делать и как «работает» секс, пытаются все понять самостоятельно. Так, НЦЗД в результате опроса в 2014 году пришел к выводу, что к 15 годам почти половина (41%) девушек в России имели сексуальные отношения. По данным же ВЦИОМ, к 2006 году средний возраст вступления в половую жизнь в нашей стране составлял 16 лет, что меньше среднемирового показателя на год.

Не стоит думать, будто уроки сексуального воспитания подтолкнут подростков к раннему сексу и развратят их — в реальности все происходит совсем наоборот. По статистике, в странах, где сексуальное просвещение является обязательной частью школьной программы, наблюдается значительное снижение числа подростковых беременностей и ЗППП. Так, в Нидерландах на 1000 подростков приходится около 5,3 случаев раннего деторождения и 8,8 абортов. В Германии — 8,2 и 8 случаев соответственно. В Швеции же наблюдается один из самых низких показателей подростковой рождаемости в мире: всего 2,7 случаев из 1000. Важно также, что детям рассказывается далеко не только о том, как сделать секс максимально безопасным, но объясняется необходимость ответственного подхода к сексуальным отношениям и уважения личных границ других людей.

В России же, по данным НЦЗД, около половины (45,3%) старшеклассниц и студенток колледжей ничего не знают о контрацепции. А уж о том, как работают разные ее виды и с какими подводными камнями можно столкнуться при выборе способа предохранения, знает еще меньше человек (так, некоторые парни и девушки искренне полагают, будто прерывание полового акта спасает от нежелательных последствий). Наша страна также замыкает первую пятерку в рейтинге государств с самым большим числом подростковых беременностей: на 2010 год их количество было равно примерно 50 на 1000 женщин. Статистика неутешительна — но именно осознание этой проблемы и борьба с ней, заключающаяся, в том числе, в введении в российских школах уроков сексуального просвещения, поможет добиться лучших результатов.

Сообщение Уроки сексуального воспитания в школах: почему они нужны появились сначала на Умная.