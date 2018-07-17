Покончившая с собой звезда «Дом 2» мечтала о смерти

Анастасия Тарасюк, звезда телепроекта «Дом 2», покончила с собой, выбросившись из окна на 19-ом этаже.

Многие подозревали, что смерть Анастасии — не случайность и даже строили догадки, кто может быть в этой трагедии виновен.

Но близкая подруга Тарасюк утверждает, что та частенько говорила о своей смерти, шутила, что умрет известной и о ней все будут говорить.

По словам Карины Красавиной, Анастасия хоть и казалась всем девушкой веселой, на самом деле была очень одинока. Звезду «Дом 2» поражало лицемерие окружающих, расстраивала несправедливость. С родной матерью Анастасия не общалась, долгое время девушка проживала с бабушкой, которая и занималась ее воспитанием.