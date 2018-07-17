В «Сокольниках» пройдет финал конкурса «Московские мастера»

Жюри оценит сложность изготовления десертов, их композиции и вкусовые качества. Лучшие кондитеры столицы — финалисты конкурса «Московские мастера» — встретятся 17 июля в парке «Сокольники». Об этом сообщается на официальном портале Мэра и правительства Москвы.

Победителя будут выбирать по нескольким критериям. В презентации кондитеры смогут рассказать о технологиях, ингредиентах и о приемах приготовления десерта, которые они используют. Затем жюри оценит композицию каждого кондитерского изделия, то есть насколько десерты гармоничны, пропорциональны и соответствуют заданной теме, а также их вкусовые качества и сложность изготовления. Начало в 13:00.

Лучшим кондитерам вручат кубки, медали, дипломы и памятные подарки. Награждение состоится в День города, 8 сентября. Конкурс «Московские мастера» проводится ежегодно. Его главные задачи — популяризация и повышение престижа рабочих специальностей. В состязании участвуют фельдшеры скорой помощи и машинисты кранов, кондитеры и электросварщики, портные, спасатели и многие другие.