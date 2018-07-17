Ещё
В «Сокольниках» пройдет финал конкурса «Московские мастера»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Сокольниках» пройдет финал конкурса «Московские мастера» 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
Жюри оценит сложность изготовления десертов, их композиции и вкусовые качества. Лучшие кондитеры столицы — финалисты конкурса «Московские мастера» — встретятся 17 июля в парке «Сокольники». Об этом сообщается на официальном портале Мэра и правительства Москвы.
Победителя будут выбирать по нескольким критериям. В презентации кондитеры смогут рассказать о технологиях, ингредиентах и о приемах приготовления десерта, которые они используют. Затем жюри оценит композицию каждого кондитерского изделия, то есть насколько десерты гармоничны, пропорциональны и соответствуют заданной теме, а также их вкусовые качества и сложность изготовления. Начало в 13:00.
Лучшим кондитерам вручат кубки, медали, дипломы и памятные подарки. Награждение состоится в День города, 8 сентября. Конкурс «Московские мастера» проводится ежегодно. Его главные задачи — популяризация и повышение престижа рабочих специальностей. В состязании участвуют фельдшеры скорой помощи и машинисты кранов, кондитеры и электросварщики, портные, спасатели и многие другие.
Управа района Гагаринский: последние новости
В образовательном комплексе «Воробьевы горы» будут учить плавать детей и взрослых Юнармейцы посетили места сражений крымских партизанских отрядов В Гагаринском районе в экоцентре «Воробьёвы горы» состоится интерактивная экскурсия «Мой дом, Мой город», «Мой парк. Об этом сообщается на официальном портале «МосПрирода».
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини16
«Я знаю о твоей жизни. Мне в окна видно»
Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье
Квитко надела полностью прозрачные брюки34
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
00:09
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение