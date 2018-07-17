Портнов: В НАБУ работают неблагодарные Майдану люди

Из прекрасного.

Сегодня группа активистов ворвалась в здание НАБУ, где поломала мебель, разрушила входную группу и разбросала везде мусор и торты Roshen

Я, конечно, поддерживаю любые акции, в которых одни выгодоприобретатели революции вступают в дискуссию с другими.

Но все же отмечу явную неблагодарность, вытекающую из недовольных заявлений НАБУ на этот счёт.

Неужели вы не видите позитива в том, что они вообще могли у каждого из вас отправить естественные надобности на столе, но не сделали этого?

Разве из этого их благородства не вытекает мирность акции и высокие идеалы её активистов?

Надеюсь, вы не посмеете уподобиться бывшему режиму, начать репрессии против мирных протестующих и препятствовать дальнейшему развитию гражданского общества.