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Портнов: В НАБУ работают неблагодарные Майдану люди
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Портнов: В НАБУ работают неблагодарные Майдану люди 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Из прекрасного.
Сегодня группа активистов ворвалась в здание НАБУ, где поломала мебель, разрушила входную группу и разбросала везде мусор и торты Roshen.
Я, конечно, поддерживаю любые акции, в которых одни выгодоприобретатели революции вступают в дискуссию с другими.
Но все же отмечу явную неблагодарность, вытекающую из недовольных заявлений НАБУ на этот счёт.
Неужели вы не видите позитива в том, что они вообще могли у каждого из вас отправить естественные надобности на столе, но не сделали этого?
Разве из этого их благородства не вытекает мирность акции и высокие идеалы её активистов?
Надеюсь, вы не посмеете уподобиться бывшему режиму, начать репрессии против мирных протестующих и препятствовать дальнейшему развитию гражданского общества.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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