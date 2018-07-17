На LEGO не хватает: 10-летний Саша из Якутска торгует лимонадом в центре Новосибирска

В Первомайском сквере в центре Новосибирска появилась необычная торговая точка — 10-летний школьник Александр Дяченко продаёт лимонад, который сам делает тут же на месте, его сопровождают родители, которые не против бизнеса своего сына.

На дешёвом квадратном столике из ИКЕА стоит большой кувшин с водой, нарезанным лимоном и рваной мятой. Рядом булылочка с сиропом и одноразовые стаканчики. Надпись от руки, приклеенная к столику, гласит: «Лимонады от Александра».

Александру 10 лет. По его словам, он торгует лимонадом, чтобы накопить на дорогой набор конструктора LEGO из серии Technic со сложными механизмами.

Маленький стакан на 200 мл лимонада «От Александра» стоит 50 рублей.

«Вам сиропа добавить? Но это ещё 10 рублей», — немного смущаясь, говорит юный предприниматель.

По словам Саши Дяченко, родители сами привозят его в парк и увозят обратно, а пока он торгует, гуляют неподалёку. На вопрос, можно ли с ними договориться о публикации его фото (по закону разрешение на это должны дать родители), Саша берёт рацию и объясняет ситуацию.

«Можно. Но за отдельную плату», — слышится в ответ.

«Это шутка. Разрешили. Только просили фотку прислать», — рапортует Александр.

Через некоторое время подходят родители. По их словам, идея торговать лимонадами принадлежит самому Саше. Он сам решил, какими они будут, сам завел и ведёт профиль в Instagram, где извещает потенциальных клиентов о том, где будет торговать.

«Сейчас хочет начать в бутылочки разливать с этикетками, чтобы их было удобнее с собой брать», — говорит мама начинающего лимонадного мастера.

Саша с родителями живёт в Якутске, а сюда приехал к родственникам. К «стартапу» сына его семья относится с уважением, объясняя это тем, что «если ребёнок хочет зарабатывать сам, то зачем ему мешать».

Жара способствует лимонадным проектам. Сегодня же НГС писал о «Велобаре», который начал работать на площади Маркса. Там тоже торгуют лимонадами — с трёхколёсной тачки.