Революция всё. Что изменилось после скандального рассказа сотрудницы Почты России о своей работе

— Начальство приходило, ругалось, — грустно глядя в монитор, говорит сотрудница Почты России в пёстрой блузке. Она заменяет здесь главного оператора Аллу Денисову, пока та на больничном. Заменяет по 12 часов в сутки.

Вход в отделение Почты, где сотрудники сами покупают себе ручки

Мы снова оказались в маленьком душном помещении почтового отделения на проспекте Ленина в Ярославле. Именно здесь работает, пожалуй, самая смелая сотрудница — 22-летняя Виктория Смирнова. Она прославилась после того, как рассказала в Twitter об ужасных условиях работы всех сотрудников Почты России и о несправедливости. О крошечных зарплатах, переработках и покупке канцтоваров за свой счёт и выкупе товаров с витрин в конце месяца. О неуважении высшего начальства к простым работникам.

Девушка за сутки стала популярной, её историю цитировали интернет-пользователи по всей стране. Все сотрудники маленького отделения встали за Вику горой. 76.ru рассказал её историю, и теперь каждый второй посетитель отделения почты тоже знает, что Вика Смирнова — звезда.

Правда, теперь звезда перегорела.

Не пишите обо мне больше

Оператор набивает что-то в компьютере и продолжает рассказывать.

Героиня этой истории улыбается и сейчас.

— А больше ничего не произошло. Наказания не было, но и премии тоже не было. Уж не знаю, связано ли это? Бумаги, вон, привезли. Но клей, степлер — я из дома принесла. Этого как не было, так и нет.

Но даже эти слова звучат не возмутительно, а грустно. Во всем отделении будто витает дух кротости и смирения. Идём к самой Вике. Она сегодня в красивой белой блузке и розовой помадой на губах.

— Не надо про меня писать, — говорит Вика.

Пока я пытаюсь узнать, почему девушка отказывается теперь говорить, в наш разговор внезапно встревает седой дедушка в белой рубашке.

— Не говорите ей ничего, это опасно. Всё запишет, — полушутя, говорит Виктория.

— Да она лучше всех! — вступается дедушка.

Спустя две недели после того, как маленькая революционерка устроила разнос в интернете, она всё так же улыбается посетителям. И любит свою работу. Спрашивает у коллег бумаги для черновиков и молчит о том, как прошёл её разговор с начальством.

В отделении почты места мало. Очередь часто выходит на улицу

Бонусом к популярности на девушку посыпалась критика. На почту приходят посетители, которые прочли её историю. Одни её укоряют, говоря, что девушка могла бы сменить работу. Другие — поддерживают. Сама Виктория уже ничего не комментирует.

Купите ручки

Однако ручки в отделение, похоже, всё-таки купят. И хотя бы некоторое время сотрудникам не придётся обеспечивать себя неободимым на работе за свой счёт.

— Да, с сотрудниками проведено дополнительное обучение, — прокомментировал пресс-секретарь Почты России в Ярославской области. — Поставка эксплуатационных материалов со склада почтамта в отделения проводится согласно заявкам. Отметим, что за период с января по июнь 2018 года из отделения №3 поступило всего четыре заявки, отгрузка материалов согласно данным заявкам производилась в полном объеме.

Также пресс-секретарь заверил, что работники переедут в удобное помещение, которое сейчас ремонтируется. В текущих условиях им придётся поработать до сентября-октября этого года.