Похудела и сделала грудь: в Сети обсуждают свежее фото Пелагеи с Иваном Телегиным

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин стали чуть ли не самыми яркими звездами на праздновании 50-го дня рождения Леонида Агутина , что состоялось минувшим вечером в одном из модных ресторанов Москвы. Для выхода Пелагея выбрала черное бра, подчеркнувшее ее женственные формы, и юбку с черно-белым принтом. К наряду она подобрала замшевые босоножки на высоком устойчивом каблуке. Образ певицы завершил нежный нюдовый мейкап.

Публикация от www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru)

16 Июл 2018 в 10:03 PDT Поклонники отметили, что выглядела она просто замечательно: очень похудела после родов (полтора года назад у них с мужем родилась дочь Таисия) и… обзавелась новой грудью! «Наряд у Поли очень крутой, выглядит шикарно», «Грудь появилась», «Наверное, сделала [грудь], делов-то», — написали они. Любопытно, что даже возможная пластика Пелагеи практически не вызвала негативных откликов!

Напомним, что весной ходили слухи о том, будто Пелагея расстается с Иваном Телегиным из-за его измен, от которых его не может удержать даже маленькая дочь. Поклонники певицы даже через два года после их свадьбы не доверяют хоккеисту из-за того, что в свое время он ушел к Пелагее из семьи, в которой уже подрастал маленький ребенок — сын Марк.