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Рудковская открыла в «Инстаграме» новую рубрику про своих критиков
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Рудковская открыла в «Инстаграме» новую рубрику про своих критиков 

WomanHit.ru 27 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Несколько часов назад Яна Рудковская предупредила свою интернет-аудиторию о запуске новой рубрики на личной странице «Инстаграма». Под свежим фото в роскошном нежно-голубом платье она сделала небольшую ремарку о себе, где также отметила, что больше не станет закрывать глаза на «мерзости» в адрес ее близких, в частности, детей.
«Да, мне 43 года. Я не стесняюсь своего возраста, люблю свою семью и работу! Работаю практически без выходных, у меня ненормированный рабочий день и все, кто со мной работают, это знают!Мой рост 168 см, вес 51 кг. Я 5 раз в неделю занимаюсь спортом! У меня трое сыновей, муж -спортсмен и прекрасные родители!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала она. Сегодня в «сторис» продюсера можно увидеть лица досаждающих ей критиков, скрины фотографий которых она снабдила хэштегом «#асудьикто».
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