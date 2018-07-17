Рудковская открыла в «Инстаграме» новую рубрику про своих критиков

Несколько часов назад Яна Рудковская предупредила свою интернет-аудиторию о запуске новой рубрики на личной странице «Инстаграма». Под свежим фото в роскошном нежно-голубом платье она сделала небольшую ремарку о себе, где также отметила, что больше не станет закрывать глаза на «мерзости» в адрес ее близких, в частности, детей.

«Да, мне 43 года. Я не стесняюсь своего возраста, люблю свою семью и работу! Работаю практически без выходных, у меня ненормированный рабочий день и все, кто со мной работают, это знают!Мой рост 168 см, вес 51 кг. Я 5 раз в неделю занимаюсь спортом! У меня трое сыновей, муж -спортсмен и прекрасные родители!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала она. Сегодня в «сторис» продюсера можно увидеть лица досаждающих ей критиков, скрины фотографий которых она снабдила хэштегом «#асудьикто».