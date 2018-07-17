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17 отъявленных лентяев, которые достойны премии за изобретательность
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17 отъявленных лентяев, которые достойны премии за изобретательность 

Ридус 28 минут назад
Фото: Ридус
Человечество достигло невероятного прогресса во многом благодаря лени. Не хочется ходить пешком — вот автомобиль, метро, самолёт, лень переключать телевизор вручную — вот пульт. А что способны придумать вы, чтобы лишний раз не вставать с места? Посмотрите на этих отъявленных лентяев, которые достойны премии за свою изобретательность, и поделитесь своими ленивыми лайфхаками.
1. Попросил маму принести мне зарядку от телефона. Она cказала: «Позови собаку». 2. Быть отцом не так уж сложно, если проявить смекалку 3. Гарнитуры какие-то придумывают… 4. Зачем стоять, как дурак, если можно лечь и смотреть концерт в режиме live на смартфоне? 5. Кошек можно использовать для включения/выключения света, а то только едят да спят 6. А если нет кота, а вставать всё равно лень, можно попытаться изобрести систему выключения света лёжа из подручных материалов 7. Какая трогательная тыква на Хэллоуин при минимуме затраченных усилий 8. Неплохой способ вынести мусор 9. Когда не осталось чистой посуды, пригодятся даже формочки для льда 10. Зачем распаковывать стул, если можно сидеть на коробке? 11. Когда лень залезать, снимать и переводить часы, можно сделать так  «-1 час»
12. Лентяй, скажете вы. Гений, ответит он! 13. Универсальное поздравление и с днём рождения и с Рождеством 14. Когда вы предпочитаете лучше сломать себе руки, чем сходить до машины дважды 15. «Включил Facetime на смартфоне и жду, когда закипит вода, а сам смотрю телевизор в гостиной» 16. Как можно назвать парк, в котором есть «Первое озеро» и «Второе озеро»? Правильно! «Парк с двумя озерами». И незачем изобретать велосипед 17. Устали бегать ночью к холодильнику? Поставьте его прямо в гостиной рядом с диваном А что интересного придумывали вы, чтобы не вставать лишний раз с места?
Кстати, посмотрите карту мира, на которой отмечено, где живут самые ленивые люди в мире. Очень любопытное исследование.
И посмейтесь над гениальными приспособлениями, которые могли придумать только русские.
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