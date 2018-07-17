Мама Селены Гомес заступилась за дочь перед хейтерами

Популярная певица Селена Гомес (Selena) не раз сталкивалась с хейтерами и упреками в свою сторону. Певицу обвиняли в отсутствие таланта, упрекали за отношения с Джастином Бибером (Justin), но несмотря на ежедневные злобные сообщения звезда шла вперед и покоряла мир. Правда, в году артистка оказалась в психиатрической больнице из-за срыва.

Мама Селены, Мэнди, заступилась в социальных сетях за свою дочку. В ответ на вопрос одного из поклонника:

«Что Вы думаете о ненависти, которую получает Селена?

Почему Вы не защищаете её?»

Мэнди ответила следующее:

«Ненависть не стоит внимания. Я защищаю всех кого люблю, но ненависть — это невежество. И я бы жила в мире полной ненависти, если бы сидела онлайн, сражаясь с невежеством». Сама певица тоже придерживается такого же мнения и не читает злые комментарии в свой адрес. Берем пример с девушки и живем ради себя!