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Мама Селены Гомес заступилась за дочь перед хейтерами
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Мама Селены Гомес заступилась за дочь перед хейтерами 

Popcake.tv 22 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Популярная певица Селена Гомес (Selena) не раз сталкивалась с хейтерами и упреками в свою сторону. Певицу обвиняли в отсутствие таланта, упрекали за отношения с Джастином Бибером (Justin), но несмотря на ежедневные злобные сообщения звезда шла вперед и покоряла мир. Правда, в году артистка оказалась в психиатрической больнице из-за срыва.
Мама Селены, Мэнди, заступилась в социальных сетях за свою дочку. В ответ на вопрос одного из поклонника:
«Что Вы думаете о ненависти, которую получает Селена?
Почему Вы не защищаете её?»
Мэнди ответила следующее:
«Ненависть не стоит внимания. Я защищаю всех кого люблю, но ненависть — это невежество. И я бы жила в мире полной ненависти, если бы сидела онлайн, сражаясь с невежеством». Сама певица тоже придерживается такого же мнения и не читает злые комментарии в свой адрес. Берем пример с девушки и живем ради себя!
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