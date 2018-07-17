Травы, которые лечат

Способ лечения каждый выбирает сам. Отвары и настои относятся к наиболее распространенным средствам. А середина июля — самое время для сбора целебных трав, из которых их готовят.

Спорыш

Другие названия: трава-мурава, горец птичий.

Растет: возле дорог и тропинок, во дворах жилых домов, у берегов небольших водоемов.

Действие: мочегонное, вяжущее, противовоспалительное, жаропонижающее, кровоостанавливающее, кровоочистительное.

Противопоказан: при беременности, острых заболеваниях почек и мочеполовой системы, не рекомендуется при бронхите и низком давлении, варикозном расширении вен и тромбах.

В период приема нельзя употреблять чеснок и лук.

Зверобой

Другие названия: иванова кровь, кровавец, хворобой.

Растет: на светлых лесных полянах и сухих лугах.

Действие: болеутоляющее, ранозаживляющее, противоревматическое, желчегонное.

Противопоказан: при низком давлении, пациентам, перенесшим операцию по пересадке органов. Не следует принимать с антибиотиками и антидепрессантами.

Цикорий

Другие названия: петровы батоги, пуговник.

Растет: на лугах, пустырях, лесных опушках.

Действие: вяжущее, противовоспалительное, моче— и желчегонное, жаропонижающее.

Противопоказан: при варикозном расширении вен, геморрое, гастрите, обострении желчекаменной болезни, детям до трех лет.

Не рекомендован при проблемах с сосудами.

Василек луговой

Другие названия: медвежьи головки, лоскутница.

Растет: на лугах и лесных опушках.

Действие: желчегонное, обезболивающее, противовоспалительное. Распаренные листья прикладывают к месту растяжения мышц и сухожилий.

Противопоказан: беременным и кормящим женщинам, детям.

Применяется только в народной медицине. Химический состав малоизучен.