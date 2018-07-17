Травы, которые лечат 

Способ лечения каждый выбирает сам. Отвары и настои относятся к наиболее распространенным средствам. А середина июля — самое время для сбора целебных трав, из которых их готовят.
Спорыш
Другие названия: трава-мурава, горец птичий.
Растет: возле дорог и тропинок, во дворах жилых домов, у берегов небольших водоемов.
Действие: мочегонное, вяжущее, противовоспалительное, жаропонижающее, кровоостанавливающее, кровоочистительное.
Противопоказан: при беременности, острых заболеваниях почек и мочеполовой системы, не рекомендуется при бронхите и низком давлении, варикозном расширении вен и тромбах.
В период приема нельзя употреблять чеснок и лук.
Зверобой
Другие названия: иванова кровь, кровавец, хворобой.
Растет: на светлых лесных полянах и сухих лугах.
Действие: болеутоляющее, ранозаживляющее, противоревматическое, желчегонное.
Противопоказан: при низком давлении, пациентам, перенесшим операцию по пересадке органов. Не следует принимать с антибиотиками и антидепрессантами.
Цикорий
Другие названия: петровы батоги, пуговник.
Растет: на лугах, пустырях, лесных опушках.
Действие: вяжущее, противовоспалительное, моче— и желчегонное, жаропонижающее.
Противопоказан: при варикозном расширении вен, геморрое, гастрите, обострении желчекаменной болезни, детям до трех лет.
Не рекомендован при проблемах с сосудами.
Василек луговой
Другие названия: медвежьи головки, лоскутница.
Растет: на лугах и лесных опушках.
Действие: желчегонное, обезболивающее, противовоспалительное. Распаренные листья прикладывают к месту растяжения мышц и сухожилий.
Противопоказан: беременным и кормящим женщинам, детям.
Применяется только в народной медицине. Химический состав малоизучен.