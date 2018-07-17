Pussy Riot опубликовали клип про «хорошего полицейского» с девятью требованиями

Отстать от Навального, не сажать за репост и массово — за наркотики

Pussy Riot во вторник опубликовали свой новый клип под названием «Track About Good Cop» («Песня о хорошем полицейском»), в комментарии к которому в YouTube перечислили девять требований. В частности, активисты требуют освободить товарищей, арестованных за акцию на финальном матче ЧМ.

Судя по видеоряду, клип готовился давно. В ролике активисты танцуют в полицейской форме на фоне зимних пейзажей. Идут субтитры на английском.

"Девочки и мальчики, сахарные улицы. Под облаками милиционеры целуются", — гласит припев.

"Я и ты, я и ты, мы танцуем, не менты, — звучит далее. — Я и мент, я и мент из врагов превратились в дуэт".

Еще такое: «228, 205. Вышла Даша погулять за свободу демонстраций, за свободу погулять. 228 ч.2, ч.1. Мама, я не люблю ФСИН

Под треком перечислены девять требований. Так, активисты требуют освободить четверых арестованных соратников, задержанных на финальном матче ЧМ за акцию «Миллиционер вступает в игру».

Также Pussy Riot требуют освободить украинского режиссера Олега Сенцова «и других политзаключенных», просят прекратить аресты за политические акции, выступают против посадок за репост и просят отстать от Алексея Навального , а также прекратить посадки большого количества людей по статье о незаконном хранении наркотиков и отменить статью УК об экстремизме.

Наконец, авторы клипа требуют свободы слова и самовыражения и предоставить «Медиазоне» лицензию на телевещание на федеральном уровне.