Где Камила Морроне? Леонардо Ди Каприо весело провел время на пляже

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне практически неразлучны. Папарацци то и дело фотографируют влюбленных на прогулке или в ресторане, однако вчера актер попал в объективы камер без своей подружки. 43-летний Лео провел день на пляже в Малибу вместе с 24-летним актером Энселем Элгортом.

Леонардо Ди Каприо и Энсел Элгорт

Две кинозвезды вместе с приятелями играли в волейбол. Молодой Энсель демонстрировал безупречный пресс, а Лео прятал свой животик под белой футболкой. Интересно, а где в это время была Камила?

Леонардо Ди Каприо и Энсел Эльгорт