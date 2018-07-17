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Где Камила Морроне? Леонардо Ди Каприо весело провел время на пляже
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Где Камила Морроне? Леонардо Ди Каприо весело провел время на пляже 

Журнал ОК! 2 часа назад
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне практически неразлучны. Папарацци то и дело фотографируют влюбленных на прогулке или в ресторане, однако вчера актер попал в объективы камер без своей подружки. 43-летний Лео провел день на пляже в Малибу вместе с 24-летним актером Энселем Элгортом.
Леонардо Ди Каприо и Энсел Элгорт
Две кинозвезды вместе с приятелями играли в волейбол. Молодой Энсель демонстрировал безупречный пресс, а Лео прятал свой животик под белой футболкой. Интересно, а где в это время была Камила?
Леонардо Ди Каприо и Энсел Эльгорт
Напомним, что Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне встречаются вот уже несколько месяцев. В начале года актер и его молоденькая подружка отдохнули в Аспене. Влюбленные попали в объектив фотографа, когда они возвращались домой на частном самолете. Помимо Камилы и Лео в самолете также находился Тоби Магуайр и несколько друзей Ди Каприо.
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