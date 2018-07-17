Камилла и принц Чарльз: роман длиною в жизнь

17 июля 1947 года родилась Камилла Паркер-Боулз, нынешняя жена принца Чарльза , будущая королева-консорт. Так, как ее, в Англии мало кого ненавидели, это было отражением, теневой стороной культа принцессы Дианы. В одном из интервью та сказала, что в ее браке изначально было трое действующих лиц, и этому поверили решительно все.

Принцесса солгала — возможно, впрочем, что она и сама этому верила. Но ситуация и в самом деле была нестандартной, принц оказался между двумя женщинами: умной и волевой, доброжелательной Камиллой, и истеричной, страдающей многочисленными психическими расстройствами, харизматичной и обаятельной «леди Ди», чей жизненный опыт был почерпнут из дешевых любовных романов. Принц, при этом, человек высокоинтеллектуальный, прекрасно образованный, склонный к одиночеству, любитель садоводства и акварельной живописи. Жену ему подобрали, и он принял этот выбор: королеве нравились молодость и обаяние Дианы, Чарльзу казалось, что он влюблен. Когда его невеста решила, что во дворце за ней шпионят, а Чарльз скрывает от неё любовниц, когда к ней вернулась булимия, и она принялась опустошать дворцовые холодильники, а потом мучиться приступами рвоты, он пришёл в ужас, но было уже поздно.

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Чарльз, принц Уэльский и Диана, принцесса Уэльская

Камилла Розмари Шанд, дочка мелкопоместных дворян, была любовницей Чарльза с начала семидесятых, но, по мнению королевы-матери, в её невестки та не годилась. У Камиллы не было красоты Дианы, её сверкающей молодости, да и её прошлое не выглядело безупречным. Чарльз женился на той, кого ему подобрали, Камилла вышла за Эндрю Паркер-Боулза, и тот стал ей изменять сразу после свадьбы.

Чарльз и Диана начали жить в «открытом браке» далеко не сразу, но истеричная и непредсказуемая жена быстро измучила меланхолика-принца, и он начал общаться с Камиллой для того, чтобы хоть как-то успокоиться. Впереди были скандальные интервью принцессы и её внезапная, трагическая смерть, за которой последовал тяжёлый кризис британской монархии.

Диана была народной любимицей, после её гибели люди начали ненавидеть кроткого и безобидного принца Чарльза. При этом её первый любовник, Джеймс Хьюитт, появился много раньше, чем Чарльз и Камилла вновь стали близки. Камилла развелась в 1995, после 22 лет брака, через два года не стало Дианы. К этому времени она и принц были самыми близкими на свете людьми, но пожениться не могли. Страна сочла бы это предательством.

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Камилла Паркер-Боулз и Чарльз, принц Уэльский

У Камиллы Паркер-Боулз была не слишком радостная жизнь. На многие годы она стала тенью Дианы, для неё придумали зловещую и вовсе несвойственную ей роль, выслушивая обвинения в свой адрес, она была должна молчать. А Камилла, между тем, была жизнерадостной и добродушной женщиной. Физически сильной, волевой, идеально подходящей мнительному интеллектуалу Чарльзу. Они поженились только в 2005 году, через восемь лет после смерти Дианы, и через девять лет после того, как Чарльз с ней развелся. Королева по-прежнему не одобряла их брак, она не присутствовала на церемонии.

Но с Чарльзом Камилла живёт мирно и счастливо, и этому не мешает то, что от первого брака у неё двое детей и пятеро внуков. А её отношения с принцем вошли в историю как самый длинный августейший роман за всё время существования британской монархии.