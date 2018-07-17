Живая изгородь на дачном участке: создаем своими руками

В современном мире неуклонно набирает популярность экологическое движение, бережное отношение к природе и рациональное использование природных ресурсов. Данная тенденция находит отражение и в сфере дизайна — эко-дизайн интерьера с использованием натуральных материалов сейчас очень актуален. Если же говорить о ландшафтном дизайне, то и здесь есть различные способы оформления пространства дачного участка таким образом, чтобы единение с природой было практически абсолютным. В нашей статье сегодня мы поговорим о таком виде ограждения дачного участка как живая изгородь.

В самом деле, для многих гораздо более привлекательным вариантом, по сравнению с глухими заборами и оградами из металла, камня и дерева, является «живой» забор, который будет не только надежной защитой от проникновения посторонних, излишнего шума и ветра, но и будет «работать» на оздоровление микроклимата, очищая воздух, обогащая его кислородом и полезными веществами, и просто создавая хорошее настроение естественной визуальной картинкой свежей зелени и природных оттенков.

Живые изгороди условно делятся на три вида:

— бордюрные (низкие);

— изгороди средней высоты;

— живые стены (высокие живые изгороди).

Бордюрные живые изгороди в высоту достигают не более 50 см и предназначены для создания естественно выглядящих границ для оформленных в рамках ландшафтного дизайна садовых дорожек и тропинок, полянок, цветников и горок. Для такого обрамления акцентных участков ландшафта используются зеленые не цветущие (или неярко цветущие) растения — ведь они не должны чрезмерно притягивать внимание, отвлекая зрителей от композиции в центре. Растения необходимо сажать близко друг к другу, следя за тем, чтобы общая ширина зеленого ограждения составляла не более 25-30 см. Также важно выбирать такие растения, которые не будут расти слишком быстро и требовать особого ухода. Из цветов для бордюрной живой изгороди может быть использованы лаванда, шалфей, либо многоцветковый молочай, а для затененных участков — бадан, манжетка, либо гейхера, может неплохо смотреться также сахарная медуница. Также для создания бордюрной живой изгороди хорошо подойдут низкорослые кустарники и деревья — к примеру, японская тавлога, магнолия, туя, ягодный тис, самшит вечнозеленый и карликовая ель.

Среднего размера живые изгороди варьируются от полуметра до двух метров в высоту. Соответственно, выбор деревьев и кустарников для создания живой изгороди этого вида гораздо больше. Если ограждение будет выполнять в большей степени защитную функцию, то стоит обратить внимание на такие растения как боярышник, граб, барбарис, можжевельник или туя. Конечно, такие растения необходимо будет регулярно подстригать, чтобы сохранять эстетику формы ограждения. Если же вы не слишком любите колючие растения (особенно это касается семей с маленькими детьми, активно исследующими окружающий мир), то можно отдать предпочтение красиво цветущим кустарникам — желтая акация, классическая, белая, либо персидская сирень, таволга, жимолость, венечный чубушник; либо кустарникам, ягоды которых можно употреблять в пищу и использовать в кулинарных целях — черноплодная рябина, смородина, кизильник. Крыжовник также будет весьма вкусным, но все-таки колючим вариантом живой изгороди.

Третий, самый высокий вариант живой изгороди, называют живыми стенами. Их высота превышает два метра, а предназначены они для разграничения пространства парков и иных территорий большой площади. Для создания живой стены можно использовать как хвойные породы — ель, ягодный тис, туя западная, можжевельник; так и лиственные деревья и кустарники, например, шелковицу, липу, черемуху, клен, а также колючие «защитники» — гледичия обыкновенная, либо различные сорта боярышника. Отдельно стоит отметить такое дерево как граб обыкновенный. При наличии достаточного количества влаги и необходимых питательных веществ в почве дачного участка, изгородь из плотно посаженного граба может стать практически идеальной живой стеной. Граб обыкновенный отлично переносит формирование, крона его очень плотная, а сам он прекрасно себя чувствует как на освещенных участках, так и в затененных зонах ландшафта.

Для формирования живых изгородей следует регулярно подстригать растения, чтобы сохранять необходимые параметры и форму ограждения. Садовый инструмент, который важно иметь в наличии для ухода за живой изгородью, — это, в первую очередь, секатор, либо специальные садовые ножницы. После посадки растений, предназначенных для выполнения функции ограждения, в первые годы следует оставлять 15-20 см годового прироста, в дальнейшем постепенно уменьшая эту величину до 5-10 см.

Приобретая растения для создания живой изгороди, необходимо выбирать саженцы хвойных пород в возрасте 3-5 лет, либо лиственных — в возрасте 2-3 лет. Более «возрастным» растениям, скорее всего, будут сложнее адаптироваться к новой местности, да и формировать тесно посаженные ряды уже значительно подросших деревьев и кустарников будет непросто.

Оптимальный срок для посадки растений, предназначенных для роли живой изгороди — промежуток со второй половины апреля до середины мая. При посадке живой изгороди необходимо предварительно выкопать траншею и удобрить почву минеральными и органическими веществами, а затем поместить в нее растения с интервалом около 25-55 см между ними. Если живая изгородь будет состоять из лиственных пород, корни таких растений перед посадкой необходимо на несколько часов поместить в воду, а затем обработать специальным раствором глины и перегноя.

В траншее может быть посажен один ряд, либо два ряда растений — в зависимости от размеров растения во «взрослом» возрасте. Для точности посадки необходимо использовать шнур, на собственный глазомер полагаться не рекомендуется. После помещения растений в траншею, почву необходимо как следует уплотнить и утрамбовать, а затем — дважды или трижды обильно полить посаженные растения.

Уход за живой изгородью предполагает не только формирование с помощью секатора или садовых ножниц, но и регулярную прополку, полив и удобрение растений. При соблюдении всех рекомендаций живое ограждение дачного участка будет полезным и красивым элементом вашего ландшафтного дизайна.